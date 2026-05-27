Коты захватили Японию: пушистая экономика уже тянет почти на 19 млрд долларов!

Редакция PRESS 27 мая, 2026 13:25

Животные 0 комментариев

В Японии кошки давно перестали быть просто домашними животными. Они смотрят с обложек книг, машут лапой у входа в магазины, заманивают туристов в “кошачьи” кварталы и, как выяснилось, приносят стране почти такие деньги, будто сами ходят на работу.

Это явление уже получило отдельное название — catnomics, или “котономика”. По оценке профессора-эмерита Университета Кансай Кацухиро Миямото, в 2026 году кошки могут принести японской экономике почти 3 трлн японских иен, то есть около 18,8 млрд. долларов США.Это уже не милое “мяу”, а вполне серьёзный экономический звук.

Коты в Японии давно обогнали собак по популярности. По данным Ассоциации производителей кормов для домашних животных, в 2025 году в японских домах жили 8,8 млн кошек и 6,8 млн собак. А средняя семья с кошкой за жизнь питомца тратит почти 1,8 млн иен— около 11,3 тыс. долларов.

Деньги уходят не только на корм и ветеринаров. Есть кошачьи кафе, сувениры, фотокниги, посуда, магниты, сладости в форме котов и целые маршруты для туристов. В Токио даже есть район Yanaka Ginza, который называют “кошачьим городком”: там коты украшают вывески, витрины и сувениры, а туристы могут покупать кото-магниты и даже делать персональные печати hanko с кошачьим мотивом.

Отдельная сила — литература. Коты в Японии не просто спят на диване, а выходят на обложки романов. Тут вспоминают и классический роман Нацумэ Сосэки “Ваш покорный слуга кот”, и книги Харуки Мураками, и десятки современных изданий, где кошачья морда на обложке уже сама работает как маркетинг. Иногда кот на книге, похоже, нужен даже больше, чем кот в сюжете.

У японских кошек есть и почти мистический статус. Считается, что они появились в стране ещё в период Нара вместе с посланниками из Китая и долго жили при храмах, где защищали священные тексты от мышей. Отсюда — особое уважение, легенды и знаменитые фигурки maneki-neko, тех самых котов с поднятой лапой, которые “зовут” удачу в магазины и рестораны.

В этой истории прекрасно всё: даже императорская семья держит кошек, а нынешний премьер-министр Санаэ Такаити, по данным Guardian, тоже больше склоняется к кошкам, чем к собакам. Когда любовь к животному начинается в квартире, а заканчивается экономическим отчётом почти на 19 млрд долларов, становится понятно: это уже не просто питомец, это пушистый сектор экономики.

Конечно, у “котономики” есть и слабое место. Япония стареет, население сокращается, и в будущем людей, которые смогут держать домашних животных, может стать меньше. Но пока японские коты выглядят так, будто они всё просчитали заранее.

Они не спешат, не суетятся и ничего не объясняют. Просто сидят на обложках, в кафе, на сувенирах и в храмах — и тихо двигают экономику лапой.

