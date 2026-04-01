Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Гуси атакуют и поедают Латгалию. Фермеры готовы открыть огонь

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 15:05

Новости Латвии

 

Весной мигрирующие гуси наносят серьёзный ущерб посевам озимых и кормовых культур. В отдельных случаях поля оказываются полностью выеденными - растения не успевают ни восстановиться, ни развиться.

В Латгалии стаи гусей уже в марте начали активно уничтожать посевы. По словам фермера Айвара Сприньгиса из Аугшдаугавского края, птицы действуют системно и уверенно.

«Они всё очищают, где открыто. Раньше боялись, держались ближе к траве, а теперь, когда всё засеяно, просто всё выклёвывают», - рассказал он.

Фермеры пытаются защищать поля разными способами - сигналят автомобилями, ставят пугала, используют визуальные и звуковые отпугиватели. Но гуси быстро привыкают к этим методам.

«Сколько они боятся машины на поле? Немного. Потом привыкают. Приходится просто гонять, а кто будет гонять целый день?» - говорит фермер.

Одной из крайних мер становится так называемое летальное отпугивание - ограниченный отстрел гусей. Для этого необходимо получить разрешение от Дирекции охраны природы. В этом году уже подано около 30 заявок, из которых выдано 20 разрешений.

Эксперты признают: даже такие меры дают лишь временный эффект. Отпугнутые птицы просто перелетают на соседние поля и продолжают кормиться.

«Они улетают только тогда, когда насытятся. Ни один метод не работает постоянно - гуси привыкают», - пояснил представитель службы охраны природы Рихард Микельсонс.

Фермерам доступна компенсация за нанесённый ущерб, однако не все готовы проходить сложную процедуру её получения. В разные годы выплаты достигали значительных сумм - например, в 2019 году они превысили 1,2 миллиона евро, а в 2024 году составили более 170 тысяч евро.

Использование летального отпугивания разрешено до 15 мая - до окончания весенней миграции. Однако уже сейчас ясно: борьба с гусями остаётся одной из самых сложных сезонных проблем для сельского хозяйства.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Важно

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать
Загрузка

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 0 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать