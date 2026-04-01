Гуси атакуют и поедают Латгалию. Фермеры готовы открыть огонь

Весной мигрирующие гуси наносят серьёзный ущерб посевам озимых и кормовых культур. В отдельных случаях поля оказываются полностью выеденными - растения не успевают ни восстановиться, ни развиться.

В Латгалии стаи гусей уже в марте начали активно уничтожать посевы. По словам фермера Айвара Сприньгиса из Аугшдаугавского края, птицы действуют системно и уверенно.

«Они всё очищают, где открыто. Раньше боялись, держались ближе к траве, а теперь, когда всё засеяно, просто всё выклёвывают», - рассказал он.

Фермеры пытаются защищать поля разными способами - сигналят автомобилями, ставят пугала, используют визуальные и звуковые отпугиватели. Но гуси быстро привыкают к этим методам.

«Сколько они боятся машины на поле? Немного. Потом привыкают. Приходится просто гонять, а кто будет гонять целый день?» - говорит фермер.

Одной из крайних мер становится так называемое летальное отпугивание - ограниченный отстрел гусей. Для этого необходимо получить разрешение от Дирекции охраны природы. В этом году уже подано около 30 заявок, из которых выдано 20 разрешений.

Эксперты признают: даже такие меры дают лишь временный эффект. Отпугнутые птицы просто перелетают на соседние поля и продолжают кормиться.

«Они улетают только тогда, когда насытятся. Ни один метод не работает постоянно - гуси привыкают», - пояснил представитель службы охраны природы Рихард Микельсонс.

Фермерам доступна компенсация за нанесённый ущерб, однако не все готовы проходить сложную процедуру её получения. В разные годы выплаты достигали значительных сумм - например, в 2019 году они превысили 1,2 миллиона евро, а в 2024 году составили более 170 тысяч евро.

Использование летального отпугивания разрешено до 15 мая - до окончания весенней миграции. Однако уже сейчас ясно: борьба с гусями остаётся одной из самых сложных сезонных проблем для сельского хозяйства.