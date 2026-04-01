Цель проекта рекомендаций — способствовать высоким стандартам поведения и повышать доверие общества к государственным институтам.
«Этические принципы способствуют ответственному и открытому управлению, уважительному отношению и добросовестным действиям в интересах общества», — говорится в аннотации к проекту рекомендаций.
Этический кодекс Кабинета министров должны соблюдать не только премьер-министр и министры, но также министр по особым поручениям, заместители премьер-министра, парламентские секретари, заместители министров, а также штатные и внештатные должностные лица и сотрудники бюро члена Кабинета министров.
В проекте рекомендаций выделены шесть основных этических ценностей и принципов:
- интересы общества,
- уважение к государству и закону,
- ответственность,
- добросовестность,
- открытость,
- лидерство.
Кроме того, документ содержит ряд конкретных рекомендаций, которых должны придерживаться члены Кабинета министров. Среди них — запрет находиться в общественных местах в состоянии алкогольного или иного опьянения, а также в неподобающем внешнем виде.
Членам Кабинета министров также рекомендуется в публичной коммуникации, в том числе в социальных сетях, не распространять ложную, недостоверную или оскорбительную информацию и не подстрекать к ненависти.
Согласно проекту, соответствие действий министра, заместителя премьер-министра и министра по особым поручениям этим рекомендациям оценивает премьер-министр, назначенное им должностное лицо или специально созданная комиссия.
В свою очередь, действия самого премьер-министра оценивает Сейм в соответствии с Регламентом Сейма.
Проект рекомендаций находится на публичном обсуждении до 14 апреля.