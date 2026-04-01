Быть трезвыми и отвечать за слова: министрам и премьеру подготовили Кодекс этики (1)

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 17:04

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

В Латвии подготовлен проект Этического кодекса Кабинета министров, в котором определены этические принципы и правила поведения для премьер-министра и министров. Об этом свидетельствует проект рекомендаций, опубликованный на портале правовых актов.

Цель проекта рекомендаций — способствовать высоким стандартам поведения и повышать доверие общества к государственным институтам.

«Этические принципы способствуют ответственному и открытому управлению, уважительному отношению и добросовестным действиям в интересах общества», — говорится в аннотации к проекту рекомендаций.

Этический кодекс Кабинета министров должны соблюдать не только премьер-министр и министры, но также министр по особым поручениям, заместители премьер-министра, парламентские секретари, заместители министров, а также штатные и внештатные должностные лица и сотрудники бюро члена Кабинета министров.

В проекте рекомендаций выделены шесть основных этических ценностей и принципов:

  • интересы общества,
  • уважение к государству и закону,
  • ответственность,
  • добросовестность,
  • открытость,
  • лидерство.

Кроме того, документ содержит ряд конкретных рекомендаций, которых должны придерживаться члены Кабинета министров. Среди них — запрет находиться в общественных местах в состоянии алкогольного или иного опьянения, а также в неподобающем внешнем виде.

Членам Кабинета министров также рекомендуется в публичной коммуникации, в том числе в социальных сетях, не распространять ложную, недостоверную или оскорбительную информацию и не подстрекать к ненависти.

Согласно проекту, соответствие действий министра, заместителя премьер-министра и министра по особым поручениям этим рекомендациям оценивает премьер-министр, назначенное им должностное лицо или специально созданная комиссия.

В свою очередь, действия самого премьер-министра оценивает Сейм в соответствии с Регламентом Сейма.

Проект рекомендаций находится на публичном обсуждении до 14 апреля.

Комментарии (1)
