Снова к Луне? Запуск миссии NASA может начать новую космическую гонку

NASA готовится отправить миссию Artemis II — первый пилотируемый полёт к Луне за полвека. Четверо астронавтов должны облететь спутник Земли и вернуться назад. Если всё пойдёт по плану, следующая цель — высадка уже в 2028 году.
Звучит как возвращение в эпоху «Аполлонов».
Но на этот раз ставки выглядят иначе.
Речь уже не только о науке или символах.
За Луной стоит куда более прагматичный интерес — ресурсы, технологии и влияние.
Пока NASA готовится к запуску, Китай не отстаёт. Его программа уже доставила образцы грунта с обратной стороны Луны и нацелена на высадку людей примерно к 2030 году.
Разница — всего несколько лет.
Но в космосе это почти ничего.
Именно поэтому говорят о новой гонке.
Не только между странами, но и между частными компаниями.
SpaceX и Blue Origin уже открыто смотрят дальше — на Марс и даже добычу ресурсов в космосе.
При этом путь туда остаётся куда сложнее, чем кажется.
— полёт на Марс займёт около шести месяцев
— экипажу придётся жить в тесном модуле больше года
— любые сбои могут стоить десятилетий
Даже сама миссия Artemis II шла к запуску с задержками — утечки топлива, технические сбои, переносы сроков.
Но сейчас всё снова выглядит «на старте».
И, возможно, главный вопрос уже не в том, полетят ли люди к Луне.
А в том — кто окажется там первым в новой реальности,
где космос — это не только мечта, но и рынок.