Снова к Луне? Запуск миссии NASA может начать новую космическую гонку

NASA готовится отправить миссию Artemis II — первый пилотируемый полёт к Луне за полвека. Четверо астронавтов должны облететь спутник Земли и вернуться назад. Если всё пойдёт по плану, следующая цель — высадка уже в 2028 году.

Звучит как возвращение в эпоху «Аполлонов».

Но на этот раз ставки выглядят иначе.

Речь уже не только о науке или символах.

За Луной стоит куда более прагматичный интерес — ресурсы, технологии и влияние.

Пока NASA готовится к запуску, Китай не отстаёт. Его программа уже доставила образцы грунта с обратной стороны Луны и нацелена на высадку людей примерно к 2030 году.

Разница — всего несколько лет.

Но в космосе это почти ничего.

Именно поэтому говорят о новой гонке.

Не только между странами, но и между частными компаниями.

SpaceX и Blue Origin уже открыто смотрят дальше — на Марс и даже добычу ресурсов в космосе.

При этом путь туда остаётся куда сложнее, чем кажется.

— полёт на Марс займёт около шести месяцев

— экипажу придётся жить в тесном модуле больше года

— любые сбои могут стоить десятилетий

Даже сама миссия Artemis II шла к запуску с задержками — утечки топлива, технические сбои, переносы сроков.

Но сейчас всё снова выглядит «на старте».

И, возможно, главный вопрос уже не в том, полетят ли люди к Луне.

А в том — кто окажется там первым в новой реальности,

где космос — это не только мечта, но и рынок.