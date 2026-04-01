Снова к Луне? Запуск миссии NASA может начать новую космическую гонку

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 15:40

0 комментариев

Почти 50 лет после последних шагов человека на Луне — и вот момент, который может всё изменить.

NASA готовится отправить миссию Artemis II — первый пилотируемый полёт к Луне за полвека. Четверо астронавтов должны облететь спутник Земли и вернуться назад. Если всё пойдёт по плану, следующая цель — высадка уже в 2028 году.

Звучит как возвращение в эпоху «Аполлонов».
Но на этот раз ставки выглядят иначе.

 Речь уже не только о науке или символах.
За Луной стоит куда более прагматичный интерес — ресурсы, технологии и влияние.

Пока NASA готовится к запуску, Китай не отстаёт. Его программа уже доставила образцы грунта с обратной стороны Луны и нацелена на высадку людей примерно к 2030 году.

Разница — всего несколько лет.
Но в космосе это почти ничего.

Именно поэтому говорят о новой гонке.
Не только между странами, но и между частными компаниями.

SpaceX и Blue Origin уже открыто смотрят дальше — на Марс и даже добычу ресурсов в космосе.

При этом путь туда остаётся куда сложнее, чем кажется.

— полёт на Марс займёт около шести месяцев
— экипажу придётся жить в тесном модуле больше года
— любые сбои могут стоить десятилетий

Даже сама миссия Artemis II шла к запуску с задержками — утечки топлива, технические сбои, переносы сроков.

Но сейчас всё снова выглядит «на старте».

И, возможно, главный вопрос уже не в том, полетят ли люди к Луне.

А в том — кто окажется там первым в новой реальности,
где космос — это не только мечта, но и рынок.

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

