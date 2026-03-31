Водитель отказался везти женщину с собачкой. Животное было без переноски. А для перевозки животных в транспорте уже больше года действуют жесткие правила, поэтому у такси Bolt есть особая услуга - зоотакси, правда стоит она дороже. Клиентка же вызвала такси обычного тарифа.

Когда пассажирка поняла, что её не повезут, она стала оскорблять водителя, требовала с него полного возврата денег. Больше всего её беспокоили 2 евро, которые к ней не вернуться в случае, если она отменит поездку сама.

Женщина обещала, что найдёт водителя позже и свои деньги с него получит. А в конце диалога перешла на оскорбления его национальности.

Сообщила, что она - латышка (говорящая на русском без акцента), а он, по её словам, "чмошник и бандеровец", которых в Латвии, по её же словам, никто не любит.

Водитель изначально предупредил даму, что в салоне ведётся видеосъемка. А в конце диалога пообещал отправить заявление в полицию.

Осторожно, в видео много ненормативной лексики!