«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео (1)

Редакция PRESS 31 марта, 2026 12:15

Водитель такси выложил в TikTok запись с видеорегистратора своей машины, на котором видно как пассажирка угрожает ему и унижает по национальному признаку.

Водитель отказался везти женщину с собачкой. Животное было без переноски. А для перевозки животных в транспорте уже больше года действуют жесткие правила, поэтому у такси Bolt есть особая услуга - зоотакси, правда стоит она дороже. Клиентка же вызвала такси обычного тарифа.

Когда пассажирка поняла, что её не повезут, она стала оскорблять водителя, требовала с него полного возврата денег. Больше всего её беспокоили 2 евро, которые к ней не вернуться в случае, если она отменит поездку сама.

Женщина обещала, что найдёт водителя позже и свои деньги с него получит. А в конце диалога перешла на оскорбления его национальности.

Сообщила, что она - латышка (говорящая на русском без акцента), а он, по её словам, "чмошник и бандеровец", которых в Латвии, по её же словам, никто не любит.

Водитель изначально предупредил даму, что в салоне ведётся видеосъемка. А в конце диалога пообещал отправить заявление в полицию.

Осторожно, в видео много ненормативной лексики!

@user3434696098304

 

♬ оригинальный звук - Станислав Божинов

Комментарии (1)

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

