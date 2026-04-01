Дурят нашего брата? Почему ветряки не делают электричество дешевле именно для вас

Но проходит 2025-й, наступает 2026-й, ветряков в полях всё больше, а счета в интернет-банке ведут себя нагло — растут и не краснеют. И тут возникает простой человеческий вопрос: а где обещанное «почти даром»?

Давайте разбираться на пальцах, как это работает на самом деле.

1. Почему дешевый ветер не делает цену дешёвой

Представьте обычный рынок. У большинства продавцов картошка по 50 центов. Но её мало — на всех не хватит. И тут выезжает фура, битком набитая картошкой, но уже по 2 евро. И если людям нужно кормить семью — они купят и по 2 евро. Потому что без этой фуры еды просто не хватит.

С электричеством всё ровно так же. В январе 2026 года цена на бирже Nord Pool у нас подскакивала до 155 евро за мегаватт-час. При том что ветер дул вовсю.

Почему так? Потому что в морозы резко просели ГЭС — воды мало, выработка упала. Систему пришлось «докармливать» газом. А газ — это дорого. И по законам биржи именно он, как самый дорогой источник в этот час, и назначает цену для всех. Вот и получается: ветер есть, но пока без газа не вытягиваем — платим по «газовому» тарифу.

2. «У соседей дешевле», но нам не дадут

Логично спросить: если у нас дорого, почему не купить там, где дешево? В той же Эстонии или Финляндии?

Тут вступает в дело физика и... соседские интересы. Электричество — это не посылка, которую можно отправить курьером. Оно идет по проводам, а у них есть предел. В марте 2026 года в Эстонии свет стоил 43 евро, а в Литве — почти 65. Разница огромная!

Почему? Потому что линии между странами вечно то на ремонте, то перегружены. Эстония получает море дешевой энергии из Финляндии, но ограничивает её передачу дальше на юг, к нам. Официально — ради «безопасности сети». В итоге дешевое электричество оседает у соседей, а до нас доходят крохи через «узкое горлышко». Проще говоря: дешёвая энергия за стенкой есть, но в вашу розетку её просто не пускают.

3. «Ноль на бирже» — это не ноль в счёте

Сейчас всё чаще бывают часы, когда цена на бирже падает до нуля или даже уходит в минус. Звучит как праздник. Но бесплатного электричества «под ключ» не существует.

Даже если вы поймали такой «нулевой» час и включили дома всё подряд, в квитанции всё равно будет сумма. Почему?

· Вы платите за провода, по которым этот ток к вам пришел.

· Вы платите за балансировку (чтобы сеть не сгорела, когда ветер внезапно стих).

· Вы платите налоги (НДС государству никто не отменял).

Это как акция «пицца бесплатно», но доставка стоит 5 евро. Пиццу вы вроде получили даром, а из кошелька пятерка всё равно улетела.

4. Почему счета растут, даже если экономить

Многие заметили: с начала 2026 года счета подросли даже у тех, кто сидит при свечах. Фиксированная плата за подключение выросла в среднем на 2–3,5 евро в месяц. Просто за то, что у вас есть провода.

И это не «жадность», а суровая реальность. Раньше всё было просто: труба — станция — лампочка. Сейчас система стала намного более сложной. Ветряки, солнечные панели, огромные аккумуляторы, резервные мощности на случай штиля... Всё это нужно строить, связывать и обслуживать каждую секунду.

В итоге плата за «инфраструктуру» у многих уже доходит до 40% счета и растет быстрее, чем цена самого электричества. Мы переходим на систему «абонентской платы», как за интернет: пользуешься или нет, а за обслуживание сети плати.

5. Ветер — не волшебная кнопка

В конце марта 2026 года цена в Латвии вдруг упала на 26%. В новостях радостно сказали: «Ветер помог!». Но если присмотреться, там просто совпало бинго: потеплело (стали меньше жечь), вышло солнце, подул ветер, да еще и ГЭС дали треть всей энергии региона.

То есть цена падает только тогда, когда факторов много. Один ветер сам по себе «чуда» в квитанции не сделает.

Итог: так нас дурят или нет?

Ветряки — это не обман. Они реально вырабатывавют энергию. Согласимся даже с утверждениями их адептов, что ветряки «сбивают» пики цен и делают страну независимой от импортного топлива. (Не полностью, конечно).

Но честная формула сегодня такая: Переход на «зелёную» энергию — это не путь к бесплатному свету. Это замена дорогого топлива на дорогую и сложную технику. Сэкономить сейчас могут только те, кто готов жить по приложению в телефоне: включать стиралку ночью, когда ветер дует и биржа падает. Для всех остальных электричество останется дорогим удовольствием. Мы платим не за «бесплатный ветер», а за то, чтобы свет в доме горел гарантированно — и когда дует, и когда штиль, и в лютый мороз.