Дурят нашего брата? Почему ветряки не делают электричество дешевле именно для вас

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 14:08

Scanpix (Photo by Izhar KHAN / AFP)

В последнее время нас активно кормят одной и той же мыслью: «Вот настроим побольше ветряков — и заживем! Электричество станет копеечным». Звучит красиво и очень логично: ветер бесплатный, солнце бесплатное — значит, и в квитанциях цифры должны поползти вниз.

Но проходит 2025-й, наступает 2026-й, ветряков в полях всё больше, а счета в интернет-банке ведут себя нагло — растут и не краснеют. И тут возникает простой человеческий вопрос: а где обещанное «почти даром»?

Давайте разбираться на пальцах, как это работает на самом деле.

1. Почему дешевый ветер не делает цену дешёвой

Представьте обычный рынок. У большинства продавцов картошка по 50 центов. Но её мало — на всех не хватит. И тут выезжает фура, битком набитая картошкой, но уже по 2 евро. И если людям нужно кормить семью — они купят и по 2 евро. Потому что без этой фуры еды просто не хватит.

С электричеством всё ровно так же. В январе 2026 года цена на бирже Nord Pool у нас подскакивала до 155 евро за мегаватт-час. При том что ветер дул вовсю.

Почему так? Потому что в морозы резко просели ГЭС — воды мало, выработка упала. Систему пришлось «докармливать» газом. А газ — это дорого. И по законам биржи именно он, как самый дорогой источник в этот час, и назначает цену для всех. Вот и получается: ветер есть, но пока без газа не вытягиваем — платим по «газовому» тарифу.

2. «У соседей дешевле», но нам не дадут

Логично спросить: если у нас дорого, почему не купить там, где дешево? В той же Эстонии или Финляндии?

Тут вступает в дело физика и... соседские интересы. Электричество — это не посылка, которую можно отправить курьером. Оно идет по проводам, а у них есть предел. В марте 2026 года в Эстонии свет стоил 43 евро, а в Литве — почти 65. Разница огромная!

Почему? Потому что линии между странами вечно то на ремонте, то перегружены. Эстония получает море дешевой энергии из Финляндии, но ограничивает её передачу дальше на юг, к нам. Официально — ради «безопасности сети». В итоге дешевое электричество оседает у соседей, а до нас доходят крохи через «узкое горлышко». Проще говоря: дешёвая энергия за стенкой есть, но в вашу розетку её просто не пускают.

3. «Ноль на бирже» — это не ноль в счёте

Сейчас всё чаще бывают часы, когда цена на бирже падает до нуля или даже уходит в минус. Звучит как праздник. Но бесплатного электричества «под ключ» не существует.

Даже если вы поймали такой «нулевой» час и включили дома всё подряд, в квитанции всё равно будет сумма. Почему?

·     Вы платите за провода, по которым этот ток к вам пришел.

·     Вы платите за балансировку (чтобы сеть не сгорела, когда ветер внезапно стих).

·     Вы платите налоги (НДС государству никто не отменял).

Это как акция «пицца бесплатно», но доставка стоит 5 евро. Пиццу вы вроде получили даром, а из кошелька пятерка всё равно улетела.

4. Почему счета растут, даже если экономить

Многие заметили: с начала 2026 года счета подросли даже у тех, кто сидит при свечах. Фиксированная плата за подключение выросла в среднем на 2–3,5 евро в месяц. Просто за то, что у вас есть провода.

И это не «жадность», а суровая реальность. Раньше всё было просто: труба — станция — лампочка. Сейчас система стала намного более сложной. Ветряки, солнечные панели, огромные аккумуляторы, резервные мощности на случай штиля... Всё это нужно строить, связывать и обслуживать каждую секунду.

В итоге плата за «инфраструктуру» у многих уже доходит до 40% счета и растет быстрее, чем цена самого электричества. Мы переходим на систему «абонентской платы», как за интернет: пользуешься или нет, а за обслуживание сети плати.

5. Ветер — не волшебная кнопка

В конце марта 2026 года цена в Латвии вдруг упала на 26%. В новостях радостно сказали: «Ветер помог!». Но если присмотреться, там просто совпало бинго: потеплело (стали меньше жечь), вышло солнце, подул ветер, да еще и ГЭС дали треть всей энергии региона.

То есть цена падает только тогда, когда факторов много. Один ветер сам по себе «чуда» в квитанции не сделает.

Итог: так нас дурят или нет?

Ветряки — это не обман. Они реально вырабатывавют энергию. Согласимся даже с утверждениями их адептов, что ветряки «сбивают» пики цен и делают страну независимой от импортного топлива. (Не полностью, конечно).

Но честная формула сегодня такая: Переход на «зелёную» энергию — это не путь к бесплатному свету. Это замена дорогого топлива на дорогую и сложную технику. Сэкономить сейчас могут только те, кто готов жить по приложению в телефоне: включать стиралку ночью, когда ветер дует и биржа падает. Для всех остальных электричество останется дорогим удовольствием. Мы платим не за «бесплатный ветер», а за то, чтобы свет в доме горел гарантированно — и когда дует, и когда штиль, и в лютый мороз.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

