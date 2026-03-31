В жилом доме прогремел взрыв: соседи рассказывают подробности

Редакция PRESS 31 марта, 2026 20:44

0 комментариев

Жительница Сигулдского края в прошедшие выходные оказалась в больнице. В её доме в воскресенье вспыхнул разрушительный пожар, в котором она получила серьёзные ожоги и травмы, сообщает «Degpunktā». Тихий и спокойный воскресный отдых в посёлке Эглюпе прервался в момент, когда в двухэтажном доме взорвался отопительный котёл.

Жители окрестностей рассказывают, что бросились помогать обитателям дома, как могли:

«Они только, вижу, начали бегать. Я испугалась… в общем, испугалась. Сын побежал туда, они взяли огнетушитель, он у них был, у него дома двое маленьких, в общем, все туда побежали», — рассказывает Антонина, чей сын поспешил на помощь соседям.

«Видел, что там один бегал… внутри. Сразу вызвали скорую помощь, приехали пожарные, даже сразу две пожарные машины приехали», — говорит сосед.

Как рассказывают жители, в кирпичном доме в момент пожара находилась одна женщина, которой удалось самостоятельно выбраться наружу. Однако взрыв и последовавший пожар оставили её в крайне тяжёлом состоянии.

«Невестка рассказывала, что она была почти раздетая, только в майке. Вся чёрная, очень много травм, ей зашивали раны. Видно было, как там кирпичи ломались», — говорят местные жители.

Пострадавшую женщину, в возрасте примерно 60 лет, доставили в больницу Гайльэзерс. По неофициальной информации, отопительный котёл, вероятно, использовался с нарушением правил эксплуатации — это, скорее всего, и привело к взрыву.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ
«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Андрис Пиебалгс о панике из-за цен на топливо: будут колебаться, но не вырастут
Андрис Пиебалгс о панике из-за цен на топливо: будут колебаться, но не вырастут

«Деньги больше не давать!» Народ высказался против поддержки airBaltic
«Деньги больше не давать!» Народ высказался против поддержки airBaltic (1)

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

Начиная с завтрашнего дня, Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет автоматически пересчитывать пенсии 141 000 пенсионеров, которые работают или работали ранее, сообщила ЛЕТА представитель (VSAA) Ивета Дайне.

Начиная с завтрашнего дня, Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет автоматически пересчитывать пенсии 141 000 пенсионеров, которые работают или работали ранее, сообщила ЛЕТА представитель (VSAA) Ивета Дайне.

Миссия: ЖАБА! Нужны добровольцы, чтобы «спасти принца»

Управление охраны природы сообщает, что по данным добровольцев-спасателей жаб, животное этого года — обыкновенная жаба — уже проснулось, и спасательные работы начались в Вайде, Олайне, Юрмале и Бабите. В других местах миграция может начаться в ближайшие недели.

Управление охраны природы сообщает, что по данным добровольцев-спасателей жаб, животное этого года — обыкновенная жаба — уже проснулось, и спасательные работы начались в Вайде, Олайне, Юрмале и Бабите. В других местах миграция может начаться в ближайшие недели.

Нарва на грани: опасаются ли там вторжения России?

Нарва - эстонский город на границе с РФ. Сегодня он оказался в центре внимания из-за появления в соцсетях призывов отделиться от Эстонии. Что за этим стоит и каковы настроения местного населения? Репортаж DW.

Нарва - эстонский город на границе с РФ. Сегодня он оказался в центре внимания из-за появления в соцсетях призывов отделиться от Эстонии. Что за этим стоит и каковы настроения местного населения? Репортаж DW.

«Деньги больше не давать!» Народ высказался против поддержки airBaltic

Более половины жителей Латвии (58%) не поддерживают дальнейшее финансирование авиакомпании «airBaltic» из государственного бюджета. При этом 61% считают оптимальным решением её объединение с другой европейской авиакомпанией с сохранением бренда и базы в Латвии — свидетельствуют данные опроса по заказу «360 Ziņu».

Более половины жителей Латвии (58%) не поддерживают дальнейшее финансирование авиакомпании «airBaltic» из государственного бюджета. При этом 61% считают оптимальным решением её объединение с другой европейской авиакомпанией с сохранением бренда и базы в Латвии — свидетельствуют данные опроса по заказу «360 Ziņu».

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

За такие деньги ещё и недоливают? PTAC проверяет автозаправки

На фоне обсуждений роста цен на топливо и сомнений в точности заправок Центр защиты прав потребителей (PTAC) в марте 2026 года проверил крупнейшие сети АЗС в Латвии.

На фоне обсуждений роста цен на топливо и сомнений в точности заправок Центр защиты прав потребителей (PTAC) в марте 2026 года проверил крупнейшие сети АЗС в Латвии.

