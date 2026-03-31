В жилом доме прогремел взрыв: соседи рассказывают подробности

Жители окрестностей рассказывают, что бросились помогать обитателям дома, как могли:

«Они только, вижу, начали бегать. Я испугалась… в общем, испугалась. Сын побежал туда, они взяли огнетушитель, он у них был, у него дома двое маленьких, в общем, все туда побежали», — рассказывает Антонина, чей сын поспешил на помощь соседям.

«Видел, что там один бегал… внутри. Сразу вызвали скорую помощь, приехали пожарные, даже сразу две пожарные машины приехали», — говорит сосед.

Как рассказывают жители, в кирпичном доме в момент пожара находилась одна женщина, которой удалось самостоятельно выбраться наружу. Однако взрыв и последовавший пожар оставили её в крайне тяжёлом состоянии.

«Невестка рассказывала, что она была почти раздетая, только в майке. Вся чёрная, очень много травм, ей зашивали раны. Видно было, как там кирпичи ломались», — говорят местные жители.

Пострадавшую женщину, в возрасте примерно 60 лет, доставили в больницу Гайльэзерс. По неофициальной информации, отопительный котёл, вероятно, использовался с нарушением правил эксплуатации — это, скорее всего, и привело к взрыву.