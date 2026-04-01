Важнее крыша или подъезд: как жителям договориться о ремонтных работах?

Милое дело, когда в доме царит единодушие, - тогда и решения о благоустройстве легко принимаются, и денежки на ремонт находятся, не говоря о том, что между соседями не возникают конфликты из-за открытого окна на лестнице или оставленной в подъезде коляски.

Но это в идеале. Любой многоквартирный дом – это человеческий муравейник, где каждый имеет свое мнение на всё и... разные доходы.

...Этот дом на Югле когда-то был кооперативным, здесь в порядке очереди работники крупного предприятия покупали квартиры – с выплатой в течение нескольких лет. В советское время это была привилегированная каста.

Пока работники предприятий и учреждений по двадцать лет стояли в очереди на бесплатную государственную квартиру, кому-то удавалось вступить в жилищный кооператив и купить квартиру, которая, например, в середине 1960-х стоила от 2 до 5 тысяч рублей, в зависимости от числа комнат. При зарплате от 70 до 120 рублей, которую получали тогда жители, кооперативные квартиры стоили сумасшедших денег. Но как-то укладывались...

Сами хозяева

После приватизации жилья многоквартирные дома сравнялись по статусу: теперь почти все квартиры в собственности. Но живы еще первые счастливчики, купившие кооперативные квартиры, или их дети. И по привычке они считают себя хозяевами дома.

В бывших кооперативных домах часто старожилы тянут на себя одеяло, тормозя срочные решения по капитальному ремонту или, наоборот, продавливая второстепенные дела. А ведь время идет, и в этих домах советской постройки значительно поменялись жильцы, стали строже законы в коммунальной сфере, да и понятия о комфорте у людей стали другими.

И вот в таком доме столкнулись интересы представителей старшего и более молодого поколения. Если одни ратуют за полную реновацию дома – пусть еще лет 40 постоит, то старые жильцы кричат, что не надо дом трогать: его возводили, когда еще хорошо строили.

- Наш дом имеет преимущества перед другими домами, - рассказала читательница Ангелина ОСОКИНА. – Мы давно отделились от всех управляющих, создали свое товарищество собственников квартир, наняли управляющего, который поддерживает отношения с поставщиками услуг и надзирает за жизнедеятельностью дома...

Читательница сообщила, что кредиты дом не берет, хотя есть и согласные на это, но «старая гвардия» упорно противится всяким займам. Поэтому ремонты в доме проводятся поэтапно, с оплатой в рассрочку в летние месяцы, когда нет отопления, а что-то делается своими силами.

Жильцы вспоминают, что лет 12 назад кто-то из жильцов предложил участвовать в госпрограмме реновации дома, но старики подняли шум: дескать, это тот же кредит, мы его ввек не отдадим. Дом строился по строительным нормативам, не нынешним чета. Пусть стоит, а что надо – подлатайте.

Так и делали. В один год ливневку в подвале заменили, в другой железные двери с кодовым замком во всех четырех подъездах поставили, потом - стеклопакеты на всех лестничных клетках. Дом стоит аккуратный, хотя и немолодой. Но требует все больше внимания и расходов.

- Мы уже платим ежемесячно на ремонт по 20-30 евро с квартиры и еще на аварийный случай – по 10-20 евро, в зависимости от площади квартиры, - рассказывает читательница. – Но все сразу вовремя не получается сделать...

Не договорились

Весной прошлого года на отчетно-выборном собрании жильцы квартир на пятом этаже сообщили, что протекает крыша в угловых квартирах. Надо бы крышу менять. По предварительной оценке, как сообщил на собрании управляющий, замена крыши на пятиэтажной «литовке» может обойтись в 32 тысячи евро.

Надо снимать старый рубероид и покрывать современной раннилой. В доме 60 квартир - значит, с каждой в среднем по 533 евро плюс-минус с учетом площади квартиры, то есть от 400 до 650 евро.

Некоторые закричали, что это дорого, важнее покрасить стены в подъездах: подростки все исчирикали, выковыряли куски штукатурки. Вот и мастер есть в соседнем доме – берет недорого.

Собственники квартир горячо обсуждали, что важнее. Как всегда, победила «старая гвардия». Они на собрания ходят дружно, а молодежь часто такими мероприятиями манкирует: времени у них нет, да и “сборища» эти - устаревшая модель. Вот и прошло решение о ремонте подъездов. А крыша – ничего, заплатки поставьте, найдите кого подешевле, а к осени подумаем...

Но не подумали. В конце лета в очередной раз появилась информация о подорожании отопления и повышении платы за обслуживание, потому что надо повысить минималку дворнику и управляющему и т. д. О крыше благополучно забыли.

Те, кто живет на последнем этаже, на своих стенах ощущают, что крыша давно требует хорошего ремонта или замены. При дожде стены внутри и снаружи сыреют, а в морозы покрываются льдом, который подтаивает даже при минусе. И это не только неудобно обитателям квартир, но и разрушает здание...

Надо было раньше думать

Сильный ураган перед новогодними праздниками оторвал заплатку от крыши, железо билось о кровлю и противно скрежетало, пока управляющий не нашел мастеров, которые срочно прикрепили лист. И это обошлось дому в хорошую сумму – за срочность и погодные условия. Хорошо, что накопления в доме есть.

Невиданное обилие снега этой зимой повредило и другие участки кровли. От резкого потепления во все щели потекли струйки таявшего льда и снега. Теперь в квартирах верхних этажей придется делать ремонт: обои на стенах отклеились, на потолке местами мокрые разводы. Кто виноват?

Пострадавшие владельцы квартир рассорились с теми, кто голосовал за ремонт в подъездах, винят управляющего, что он не настоял на разумном решении – ремонте крыши. Старожилы, в свою очередь, огрызаются: дескать, надо ходить на собрания и голосовать за свои предложения. А управляющий руками разводит: «Я работник по найму, вы – общество, вот и решаете, что делать в первую очередь».

Да уж, сколько денег жильцов уйдет еще на новые заплатки, пока не начнется сезон ремонтов. Ведь впереди - весенние дожди. И жаловаться не на кого и некому. Дом самостоятельный, сами голосовали или не голосовали.

Действительно трудно принять решение. Верхним этажам важна крыша, первым – подвал. Кому-то хочется из окна смотреть на аккуратные дорожки из плиток, многим нужна автостоянка... А это все деньги - и не чужие, а свои...

То и дело приходят новости об авариях в многоквартирных домах. Где-то треснула наружная стена, где-то в шторм сорвало крышу, наружную обивку дома. Если повреждения серьезные, то владельцам квартир приходится искать временное жилье, пока дом или его часть не будет восстановлена. Работы эти проводятся за счет собственников квартир – они же совладельцы всего дома и прилежащей территории.

...Сегодня, когда стало понятно, что поддерживать дом маленькими порциями неэффективно, жители кусают локти. Лет 10-12 назад, когда материалы и работа были дешевле, можно было все сделать сразу за полгода - и давно уже расплатились бы. Сейчас остается продолжать ставить заплатки, менять участки труб, повышать взносы на ремонт с квартир.

А делать реновацию уже вряд ли имеет смысл, - так рассуждает немало обитателей серийных домов советской постройки. Дому 63 года. Пора на покой? Ведь это не исторический дворец XVII века и не дом ремесленника XIV столетия, эти еще постоят – при надлежащей заботе государства.

Те, кому эти квартиры достались в наследство от бабушки, сдают жилье и не беспокоятся о будущем дома, а сами проживают где-нибудь в Испании или Туманном Альбионе. У кого доходы позволяют, те подумывают продать квартиру, пока дом не развалился, и взять новую в ипотеку.

Ветшает жилой фонд страны, и специалисты говорят, что многим жилым домам необходимы серьезные капитальные вложения. И речь идет не только об утеплении, а об укреплении конструкций дома...

Оксана ПЕТРЕНКО