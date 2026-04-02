Свыше 700 000 гибридных автомобилей отозваны из-за риска возгорания: что случилось?

Отзыв касается автомобилей марок Fiat, Jeep, Citroen, Peugeot и Alfa Romeo.

В Stellantis заявили, что отзыв касается небольших гибридных автомобилей, в которых двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель расположены слишком близко друг к другу.

В условиях влажной погоды две небольшие детали могут соприкоснуться и вызвать возгорание, но проблему можно устранить за несколько минут заменой небольшой детали, заявили в автопроизводителе.

Ранее Stellantis уже отзывала несколько других моделей из-за проблем с подушками безопасности и двигателем.