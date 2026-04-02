Согласно данным GlobalData, в 2025 году Visa и Mastercard обработали 42% всех карточных платежей в Европе. В еврозоне этот показатель достигает 47%, а в 13 странах ЕС и Великобритании — 96-98%. Для миллионов европейцев эти две американские компании являются не только удобным способом оплаты, но и практически единственным мостом между их банковским счетом и реальной жизнью.

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом разговоры о финансовой уязвимости Европы приобрели новый оттенок .

Председатель Комитета по экономическим и валютным вопросам Европейского парламента Оро Лалук открыто заявил: «Visa, Mastercard... Трамп может остановить всё одним решением».

Президент ЕЦБ Кристин Лагард также выразила аналогичные опасения. Политики указывают на то, что эти системы подпадают под действие законодательства США и уже использовались для санкций, в том числе против России в 2022 году.

Однако полная остановка работы по всей Европы маловероятна – это затронет и сами американские компании. Более реалистичными являются целенаправленные ограничения, направленные против отдельных стран, компаний или частных лиц в случае серьезной эскалации торговых или политических споров.

Именно поэтому Европа срочно ищет решение. Главный проект — Европейская платежная инициатива (EPI) и ее потребительский бренд Wero.

К концу марта 2026 года у Wero уже было 52,5 миллиона пользователей в Бельгии, Франции и Германии (рост более чем на 20% за шесть месяцев).

В феврале EPI подписала соглашение с альянсом EuropaPA, что открывает путь для 130 миллионов пользователей в 13 странах.

Первые трансграничные платежи между людьми будут запущены в 2026 году, а полная поддержка онлайн- и офлайн-торговли — в 2027 году. В Великобритании крупные банки также начали работу над национальной альтернативой.

Вывод одновременно прост и тревожен: Европа наконец-то поняла, что финансовая независимость — это не абстрактная идея, а вопрос экономической безопасности. Хотя зависимость остается высокой, первые реальные шаги к суверенитету уже сделаны. Вопрос лишь в том, как быстро Европа продвинется по этому пути, прежде чем гипотетический «один клик» от Вашингтона перестанет быть просто сценарием.