Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Правда ли, что популярные банковские карты Visa и Mastercard может отключить «один клик»? (2)

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 08:15

Новости Латвии 2 комментариев

Представьте: вы заходите в кафе в Риге или Берлине, чтобы расплатиться за кофе, и ваша карта Visa или Mastercard внезапно перестает работать. Не потому, что у вас закончились деньги, а потому что кто-то в Вашингтоне решил, что вы «нежелательный» клиент. Этот сценарий, который еще недавно казался сюжетом из фильма, сейчас серьезно обсуждается на уровне Европейской комиссии и Европейского центрального банка, пишет nra.lv.

Согласно данным GlobalData, в 2025 году Visa и Mastercard обработали 42% всех карточных платежей в Европе. В еврозоне этот показатель достигает 47%, а в 13 странах ЕС и Великобритании — 96-98%. Для миллионов европейцев эти две американские компании являются не только удобным способом оплаты, но и практически единственным мостом между их банковским счетом и реальной жизнью.

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом разговоры о финансовой уязвимости Европы приобрели новый оттенок .

Председатель Комитета по экономическим и валютным вопросам Европейского парламента Оро Лалук открыто заявил: «Visa, Mastercard... Трамп может остановить всё одним решением».

Президент ЕЦБ Кристин Лагард также выразила аналогичные опасения. Политики указывают на то, что эти системы подпадают под действие законодательства США и уже использовались для санкций, в том числе против России в 2022 году.

Однако полная остановка работы по всей Европы маловероятна – это затронет и сами американские компании. Более реалистичными являются целенаправленные ограничения, направленные против отдельных стран, компаний или частных лиц в случае серьезной эскалации торговых или политических споров.

Именно поэтому Европа срочно ищет решение. Главный проект — Европейская платежная инициатива (EPI) и ее потребительский бренд Wero.

К концу марта 2026 года у Wero уже было 52,5 миллиона пользователей в Бельгии, Франции и Германии (рост более чем на 20% за шесть месяцев).

В феврале EPI подписала соглашение с альянсом EuropaPA, что открывает путь для 130 миллионов пользователей в 13 странах.

Первые трансграничные платежи между людьми будут запущены в 2026 году, а полная поддержка онлайн- и офлайн-торговли — в 2027 году. В Великобритании крупные банки также начали работу над национальной альтернативой.

Вывод одновременно прост и тревожен: Европа наконец-то поняла, что финансовая независимость — это не абстрактная идея, а вопрос экономической безопасности. Хотя зависимость остается высокой, первые реальные шаги к суверенитету уже сделаны. Вопрос лишь в том, как быстро Европа продвинется по этому пути, прежде чем гипотетический «один клик» от Вашингтона перестанет быть просто сценарием.

Комментарии (2)
Комментарии (2)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (2)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Загрузка

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (2)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (2)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (2)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (2)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (2)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (2)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

