Почему дрон не поймал? Сейм обсудил отставку министра обороны

Отставку Спрудса поддержали 43 депутата, против проголосовали 50, а один депутат воздержался.

Глава фракции ЛПМ в Сейме Линда Лиепиня на дебатах заявила, что падение дронов в Латвии является провокацией и проверкой реакции страны и ее возможностей, а государство, по ее мнению, продемонстрировало "молчание, неопределенность и неспособность". Лиепиня подчеркнула, что подобные ситуации недопустимы, и Спрудс не справляется с обязанностями министра обороны.

Оппозиционный депутат Янис Домбрава (Нацобъединение) указал, что заявления министра о созданной "стене дронов" являются громкими фразами, тогда как практическая реализация этой идеи - крайне слаба. Домбрава считает, что Спрудс - не тот человек, который нужен на этой должности.

Глава фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев в свою очередь расценил инициативу ЛПМ о выражении недоверия Спрудсу как попытку подорвать доверие к оборонному сектору. Он напомнил, что лидер ЛПМ Айнарс Шлесерс недавно посещал Венгрию и участвовал в мероприятии сторонников премьер-министра Виктора Орбана, где высказывал схожие с Орбаном взгляды. По мнению Шуваева, политическое сотрудничество или позитивное отношение к Орбану можно трактовать как косвенную поддержку политики России.

Министр обороны, выступая перед депутатами, подчеркнул, что Латвия не живет в мирное время, и подчеркнул, что определены четкие следующие шаги в сфере противовоздушной обороны и в этом году на вооружение поступят ракетные системы средней дальности IRIS-T.

В то же время он указал, что не существует "волшебной палочки", которая не позволила бы ни одному дрону проникнуть в страну, и подобные инциденты могут повториться, поэтому важна коммуникация и информирование населения.

