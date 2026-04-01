Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Почему дрон не поймал? Сейм обсудил отставку министра обороны

© LETA 1 апреля, 2026 18:23

Новости Латвии 0 комментариев

Парламентское большинство отклонило внесенный оппозиционной партией "Латвия на первом месте" (ЛПМ) проект решения о выражении недоверия министру обороны Андрису Спрудсу ("Прогрессивные") за "неспособность обеспечить безопасность воздушного пространства Латвии и эффективное руководство Министерством обороны в критических условиях".

Отставку Спрудса поддержали 43 депутата, против проголосовали 50, а один депутат воздержался.

Глава фракции ЛПМ в Сейме Линда Лиепиня на дебатах заявила, что падение дронов в Латвии является провокацией и проверкой реакции страны и ее возможностей, а государство, по ее мнению, продемонстрировало "молчание, неопределенность и неспособность". Лиепиня подчеркнула, что подобные ситуации недопустимы, и Спрудс не справляется с обязанностями министра обороны.

Оппозиционный депутат Янис Домбрава (Нацобъединение) указал, что заявления министра о созданной "стене дронов" являются громкими фразами, тогда как практическая реализация этой идеи - крайне слаба. Домбрава считает, что Спрудс - не тот человек, который нужен на этой должности.

Глава фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев в свою очередь расценил инициативу ЛПМ о выражении недоверия Спрудсу как попытку подорвать доверие к оборонному сектору. Он напомнил, что лидер ЛПМ Айнарс Шлесерс недавно посещал Венгрию и участвовал в мероприятии сторонников премьер-министра Виктора Орбана, где высказывал схожие с Орбаном взгляды. По мнению Шуваева, политическое сотрудничество или позитивное отношение к Орбану можно трактовать как косвенную поддержку политики России.

Министр обороны, выступая перед депутатами, подчеркнул, что Латвия не живет в мирное время, и подчеркнул, что определены четкие следующие шаги в сфере противовоздушной обороны и в этом году на вооружение поступят ракетные системы средней дальности IRIS-T.

В то же время он указал, что не существует "волшебной палочки", которая не позволила бы ни одному дрону проникнуть в страну, и подобные инциденты могут повториться, поэтому важна коммуникация и информирование населения.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать
Загрузка

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Важно 0 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать