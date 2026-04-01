"Этот массовый брак тиражируется в промышленных масштабах — Государственная полиция закупила и оснастила как минимум 200 таких мощных «мусорников», которые каждый день на латвийских дорогах производят юридический мусор. Не важно, сколько сотен лошадиных сил скрывают двигатели этих автомобилей, если установленное в них измерительное устройство в движении работает в «серой зоне», где данные о скорости самого автомобиля — это всего лишь алгоритмическое предположение, а не верифицированный факт. В результате у нас имеется 200 передвижных пунктов оспаривания, которые штампуют штрафы на основе измерений, которые согласно самому сертификату № 1088 зачастую вообще не обладают метрологической силой.

Общее описание (принцип работы, описание конструкции): SmartCar SC-850 — это компьютерный блок управления данными, устанавливаемый в патрульный автомобиль полиции, предназначенный для определения скорости и номерного знака конкретного транспортного средства, а также для сбора и записи видео-доказательств. Комплекс устройства сконструирован по принципу модульности и состоит из следующих модулей... В описании принципа работы они не упомянуты. Указано только размещение в автомобиле. Если в описании не говорится о движении, то нельзя считать, что в соответствии с правилами Кабинета министров № 704 это допускается. В правилах Кабинета министров № 704 говорится о стационарных, работающих в движении, передвижных и ручных радарах. Если в типовом утверждении не указано, что SmartCar SC-850 предназначен для динамического контроля скорости (в движущемся транспортном средстве Государственной полиции), то его использование допустимо только в соответствии с указанным в описании принципа работы (когда транспортное средство полиции стоит).

Государство само публично демонстрирует проблему измерений в движении, непоследовательность действий и возможность различных интерпретаций. Для этого можно посмотреть одно из опубликованных видео Государственной полиции, например:

«Эго-скорость» — измерение на основе предположения

Чтобы в движущемся полицейском автомобиле можно было измерить скорость другого автомобиля, система должна безошибочно знать свою собственную скорость («эго-скорость»). Сертификат № 1088 раскрывает: система определяет свою скорость, используя относительное движение относительно окружающей среды, не применяя независимые внешние датчики (такие как верифицированный GPS или данные CAN от колёс).

Проблема: как только среда перестаёт быть статичной (снег, дождь, туннель или просто пустое шоссе), «уверенность» системы в своей скорости начинает колебаться. Если основа («эго-скорость») ошибочна, всё измерение превращается в математическую фикцию.

Физика не обманывает: движение убивает точность

В сертификате чёрным по белому написано: резкое ускорение или торможение влияет на точность определения скорости самого автомобиля. В таких случаях система отмечает измерения как недействительные (информационные).

Вопрос: как часто полицейский автомобиль в потоке движется с лабораторной точностью — без манёвров и колебаний скорости? Любое «приближение» или «отрыв» в момент измерения делает его информационной картинкой, а не юридическим доказательством, однако штрафы всё равно выписываются.

Скриншот — это не метрологические данные

Это самый большой скандал в процессе рассмотрения административных правонарушений. Полиция предъявляет «нарушителю» и суду скриншот. Однако типовое утверждение измерительного устройства касается цифровой системы, которая шифрует данные и подписывает их электронной подписью в закрытой среде (libsmartradar.so).

У скриншота нет метаданных. У скриншота нет цифровой подписи. Скриншот не является верифицируемым измерением. Это всего лишь визуальное отображение. Используя скриншот, полиция «обходит» метрологический контроль, потому что суд больше не оценивает работу измерительного устройства, а лишь картинку, на которой цифры можно интерпретировать (или даже теоретически отредактировать) вне контроля сертифицированного программного обеспечения.

Куда исчезли «красные» предупреждения? Система SmartCar умная — она сама знает, когда ошибается, и соответствующим образом маркирует данные. Если в судебном процессе используется только статичный скриншот, защита не имеет возможности убедиться, показывает ли оригинальный файл данных системы сообщение об ошибке или предупреждение о неточной «эго-скорости». Государство сознательно скрывает метрологическую информацию, заменяя её неполной визуальной фиксацией.

Суммарная погрешность и граница закона

Законодательство Латвии требует точности ±3 км/ч. Однако при измерении в движении погрешности суммируются: погрешность скорости самого автомобиля + погрешность измерения радара. В сертификате нет доказательств, что суммарная погрешность в динамическом режиме вождения всегда укладывается в рамки закона. Без доступа к полному протоколу расчёта измерения мы просто «верим на слово» устройству, прозрачность работы которого равна нулю.

Вывод: брак правосудия

Мы живём в эпоху, когда государство тратит миллионы на «умные» инструменты, но в процессе использует методы, которые соответствуют уровню «полароида» прошлого века.

Если тип измерительного устройства утверждён как цифровой защищённый блок данных, то штраф должен основываться именно на этих цифровых, подписанных данных, а не на их визуальной интерпретации в формате «картинки».

Пока полиция не сможет предъявить полный цикл валидации измерения и доказать, что в момент измерения система не находилась в «красной» зоне, каждое такое решение является противоправным и должно быть немедленно отменено. В большинстве случаев оно оспариваемо, хотя именно полиция должна доказывать вину лица в совершённом нарушении, а не лицо должно доказывать, что оно не виновно. Общество не должно страдать от системы, которая измеряет с «уверенностью», а доказывает с «возможностью».

В основе статьи: данные Сертификата национального типа утверждения SmartCar SC-850 № 1088 и публично опубликованные видеоматериалы Государственной полиции".