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Простой строительства Rail Baltica: Эстония уже считает убытки из-за Латвии

Редакция PRESS 9 июня, 2026 20:49

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 Неспособность Латвии завершить строительство железнодорожной линии европейской колеи «Rail Baltica» в запланированные сроки неизбежно приведет к дополнительным расходам и для Эстонии. Об этом заявил государственный контролер Эстонии Янс Холмс.

Антикоррупционная комиссия парламента Эстонии обсудила график строительства «Rail Baltica», устойчивость финансирования проекта и основные риски, связанные с его реализацией.

Холмс признал, что, если объективно оценивать ситуацию, у Латвии нет реальных возможностей завершить свой участок железной дороги вовремя. По его словам, объем средств, который необходимо выделить на проект в короткие сроки, для Латвии весьма значителен.

Госконтролер отметил, что три страны Балтии в следующем бюджетном периоде Европейского союза рассчитывают привлечь дополнительные 10 миллиардов евро на проект «Rail Baltica», из которых Эстония запрашивает лишь 1,2 миллиарда евро. Для сравнения: за два предыдущих бюджетных периода проект в общей сложности получил около 4 миллиардов евро.

«Еще несколько месяцев назад Министерство климата говорило, что Латвия отстает от Эстонии на два года. В то же время мы знаем, что Эстония способна уложиться в сроки, если не будет терять время», — заявил Холмс.

Он выразил надежду, что Министерство климата уже просчитало наиболее разумный сценарий действий для Эстонии на случай, если Латвия официально заявит о невозможности завершить строительство линии в срок. По его словам, важно, чтобы Латвия представила более четкий график и план завершения работ, на основании которых Эстония сможет сделать обоснованные расчеты.

«Если Эстония остановит все работы, проект станет еще дороже», — пояснил Холмс.

В качестве примера он привел компанию Rail Baltic Estonia, где работают около 200 человек.

«Неужели все эти люди будут просто ждать и не работать? Такие расчеты необходимо проводить с разных точек зрения. Факт остается фактом: задержка Латвии в любом случае обойдется нам в деньги, и я считаю это проблемой», — отметил государственный контролер Эстонии.

Вице-канцлер Министерства климата Эстонии Сандер Салму заверил комиссию, что, несмотря на ситуацию в Латвии, Эстония продолжает реализацию проекта темпами, которые позволят завершить железнодорожную линию к 2030 году.

«Хочу напомнить всем, что это не только балтийский проект. Это важный участок европейского транспортного коридора, который страны-участницы обязаны завершить к 2030 году. Речь идет о международных обязательствах», — подчеркнул Салму, добавив, что теперь внимание будет сосредоточено на действиях нового премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса.

Председатель правления компании Rail Baltic Estonia Анвар Салометс заявил, что технически предприятие обеспечило все возможности для завершения и открытия железнодорожной линии к 2030 году. Для продолжения работ в соответствии с графиком уже приняты решения о государственном финансировании на текущий год, однако решения по финансированию на следующий год будут приниматься осенью при формировании бюджета Эстонии на 2027 год.

Председатель совета совместного балтийского предприятия RB Rail Матисс Паэгле сообщил, что Латвии в настоящее время не хватает 3,7 миллиарда евро для завершения проекта в установленные сроки. По его словам, компания постоянно разрабатывает предложения по устранению дефицита финансирования.

Паэгле отметил, что Латвии следует сосредоточиться на разъяснении жителям страны и соседним государствам причин, по которым проект необходимо завершить. По его мнению, одной из главных проблем в Латвии остается недостаточное понимание обществом пользы проекта.

Он подчеркнул, что «Rail Baltica» является не только политическим и стратегическим вопросом, но также военным и оборонным проектом, который укрепляет восточный фланг Европейского союза.

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