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«Нужна вторая работа, а не быстрый кредит»: депутаты Сейма учат нас «жить по средствам» (5)

Редакция PRESS 9 июня, 2026 16:51

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Сейм рассматривает сейчас реформу надзора за небанковскими кредиторами. Как заявила в программе "Spried ar Delfi" секретарь бюджетно-финансовой комиссии Сейма Айва Виксна, в этом вопросе важен не только надзор за кредиторами, но и просвещение населения. "Возможно, нужна вторая работа, а не быстрый кредит", - цитирует её LETA.

Депутат от "Прогрессивных" Каспарс Бришкенс обратил внимание на статистику, подтверждающую, что почти каждый пятый клиент небанковских кредиторов находится на грани банкротства. Бришкенс выделил одну из проблем: "Клиент, которого активно бомбардируют рекламой с обходом рекламных ограничений, может обратиться к одному небанковскому кредитору, который может добросовестно оценить платежеспособность этого клиента и прийти к выводу, что нет - кредит ему выдать нельзя. Этот клиент может посетить еще несколько платформ, и в итоге, как мы видим по статистике, обязательно найдется тот, кто все же выдаст такому человеку кредит. Именно это и создает драматическую статистику, где в итоге каждый пятый такой клиент находится на грани банкротства".

Комментарий Press.lv: 

Латвийская политика — удивительное место. Здесь люди с зарплатой под шесть тысяч евро в месяц объясняют гражданам, как правильно жить на тысячу.

Депутат Айва Виксна считает, что вместо быстрого кредита человеку, возможно, нужна вторая работа. Прекрасный совет. Особенно от человека, который за прошлый год заработал в Сейме более 70 тысяч евро ( 71 262 евро за 2025 год, согласно поданной декларации). Конечно, при такой зарплате вторая работа действительно не нужна - первая выглядит вполне достаточной.

Но ещё прекраснее в этой истории выступление Каспара Бришкенса. Того самого человека, чьё имя у многих давно ассоциируется с бесконечной финансовой чёрной дырой под названием Rail Baltica. Проект, в котором расходы растут быстрее, чем цены на кофе в аэропорту, а сроки убегают дальше горизонта.

И вот именно этот человек рассказывает нам о финансовой ответственности и разумном обращении с деньгами. Это примерно как пригласить капитана «Титаника» читать лекцию по безопасному судоходству.

Разумеется, проблема быстрых кредитов существует. Разумеется, людей нужно защищать от агрессивной рекламы и долговых ловушек. Но есть какая-то особая прелесть в том, что уроки экономии нам читают политики, которые годами распоряжались государственными деньгами так, что любой семейный бюджет после такого управления давно бы оказался в реанимации.

Поэтому, когда следующий раз депутат посоветует вам найти вторую работу, а бывший куратор Rail Baltica — быть бережливее, постарайтесь не смеяться слишком громко. Это может быть расценено как недостаток финансовой грамотности.

 

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Комментарии (5)
Комментарии (5)

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