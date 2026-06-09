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В укрепление обороны вложено 350 млн евро: на что потрачены деньги?

© LETA 9 июня, 2026 16:48

Новости Латвии 0 комментариев

Facebook/AM

За прошлый год и первый квартал этого года в укрепление приграничных регионов на востоке Латвии инвестировано 351,1 млн евро, говорится в информационном докладе Министерства умного управления и регионального развития (МУУРР) о реализации плана действий по экономическому росту и укреплению безопасности восточных приграничных регионов на 2025-2027 годы, который во вторник рассмотрело правительство.

План действий предусматривает 59 мероприятий по трем приоритетным направлениям - укрепление безопасности, развитие экономики и развитие человеческих ресурсов. На данный момент в сферу безопасности вложено 130,7 млн евро, в развитие экономики - 150,1 млн евро, в развитие человеческих ресурсов - 70,4 млн евро. Пять мероприятий уже полностью реализованы, в том числе обеспечение участия государства в ООО "Даугавпилсская региональная больница", мероприятия по стратегической коммуникации в Латгале, инвестиции в повышение энергоэффективности муниципальных зданий и закупка электрических школьных автобусов. Остальные предусмотренные планом мероприятия реализуются в соответствии с графиком, отмечает министерство.

Для укрепления безопасности на восточной границе построено пять центров управления катастрофами - в Дагде, Илуксте, Даугавпилсе, Ливаны и Виляны, что улучшило сотрудничество оперативных служб и их способность реагировать на чрезвычайные ситуации.

Завершено строительство ограждения на латвийско-российской границе протяженностью около 280 км, а также завершены работы по созданию инфраструктуры, необходимой для охраны границ Латвии с Белоруссией. Продолжается развитие оборонной инфраструктуры, для которой в этом году предусмотрено 15,5 млн евро.

Для содействия экономическому развитию в восточных регионах реализуется 20 проектов развития публичной инфраструктуры для предпринимательской деятельности с привлечением финансирования Европейского союза в размере около 34,5 млн евро. В Даугавпилсе продолжается создание индустриального парка Восточно-латвийского центра умных технологий и исследований с финансированием из Фонда восстановления на сумму более 17 млн евро. В Латгальской специальной экономической зоне заключено 20 инвестиционных договоров, в результате которых планируется создать 85 новых рабочих мест. В рамках программы поддержки крупных инвестиционных проектов в регионах на восточной границе утверждено четыре проекта, скидка на капитал по которым достигает около 29,5 млн евро.

Поддержка оказана также местным предпринимателям и фермерам. В рамках программ бизнес-инкубатора и поддержки экспорта поддержку получили 79 предприятий, а ее общая сумма составила 954 тыс. евро. На развитие сельского хозяйства выделено финансирование для 266 проектов на сумму 9,6 млн евро, что способствует повышению конкурентоспособности хозяйств, развитию малых хозяйств и привлечению молодых фермеров. В регионе также реализован 851 проект по установке солнечных панелей, что способствует энергоэффективности и использованию возобновляемых энергоресурсов.

Одновременно продолжается реализация проектов в области инфраструктуры и доступности жилья. В Даугавпилсе реализуется реконструкция моста Виенибас, затраты на которую составят 8,1 млн евро. Также на восточной границе улучшено 40,43 км государственных региональных и местных автодорог, а для содействия доступности жилья реализуются проекты по обновлению 227 муниципальных квартир и строительству 57 новых квартир. До конца 2029 года на эти цели планируется направить финансирование из Европейского фонда регионального развития в размере 10,01 млн евро.

В области развития человеческих ресурсов утвержден план интеграции Резекненской технологической академии в систему Рижского технического университета, в Малнавском колледже лицензированы новые программы профессионального высшего образования, а при поддержке координатора по реэмиграции в Латгале вернулись 149 человек.

Также создано 30 новых контактных пунктов для подачи заявок на единые услуги, укреплена доступность здравоохранения путем обеспечения государственного участия в Даугавпилсской региональной больнице, продолжается развитие образовательной и культурной инфраструктуры.
 

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