В аэропорту Риги появятся загоны для скота: правительство одобрило

По данным Министерства сельского хозяйства Латвии, планируется организовать регулярные авиаперевозки живого скота из Эстонии в Центральную Азию. Согласно предварительным планам, до конца текущего года планируется экспортировать несколько тысяч голов скота.

До сих пор импорт и экспорт живых сельскохозяйственных животных в Латвии был разрешен только через пограничный пункт Патерниеки на границе с Белоруссией. В связи с этим во вторник правительство Латвии решило изменить правовые акты, регулирующие работу погранпунктов и процедуру контроля на них, чтобы разрешить экспорт живого крупного рогатого скота также через аэропорт Риги. Необходимое разрешение также выдала Продовольственно-ветеринарная служба Латвии.

По оценке Министерства сельского хозяйства Латвии, воздушные перевозки живого скота через Рижский аэропорт могут стать важным экспортным направлением. Новое решение позволит эстонским животноводам быстрее выходить на рынки Центральной Азии и укрепит роль Рижского аэропорта в торговле.