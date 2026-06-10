По информации программы «Degpunktā», в выходные от одного из балконов отвалились панели и ограждения. На место прибыли спасатели, которые с помощью автолестницы демонтировали опасные конструкции на трёх балконах и огородили территорию.

Хозяйка квартиры рассказала, что семья заметила свисающие части балкона и сразу вызвала экстренные службы. По её словам, за почти 55 лет существования дома балконы ни разу капитально не ремонтировались. Жильцы опасаются, что разрушение может продолжиться.

Как отмечают жители, проблема характерна и для других домов района. В управляющей компании Rīgas namu pārvaldnieks признают, что состояние старых балконов давно вызывает беспокойство. Представитель предприятия Инита Кабанова пояснила, что главным препятствием для проведения капитального ремонта часто становится отсутствие согласия среди собственников квартир. Хотя балконы считаются частью общего имущества дома, они есть не у всех жильцов, поэтому договориться о финансировании работ бывает сложно.

После происшествия специалисты обследовали все балконы здания. До получения окончательных технических заключений пользоваться ими запрещено. Эксперты предупреждают, что затягивание ремонта может привести к серьёзной угрозе безопасности.

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