За прошедшие сутки зарегистрировано 103 ДТП, в которых пострадали 15 человек.

Составлено 454 административных протокола в связи с нарушениями ПДД, в том числе 216 решений об административном нарушении принято в связи с превышением скорости и 1 — в связи с агрессивным вождением.