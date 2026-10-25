Согласно первоначальной информации, в 13.54 в субботу, 24 октября, на шоссе Р93 произошло столкновение между диким животным и автомобилем VW. Что это было за животное, не сообщается. Автомашина съехала с проезжей части дороги.
В ДТП погиб водитель автомашины, пассажирка получила травмы и была доставлена в медучреждение.
Полиция ведёт расследование.
За прошедшие сутки зарегистрировано 103 ДТП, в которых пострадали 15 человек.
Составлено 454 административных протокола в связи с нарушениями ПДД, в том числе 216 решений об административном нарушении принято в связи с превышением скорости и 1 — в связи с агрессивным вождением.
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