Госполиция также информирует о том, что утром в субботу 24 октября были получены сведения о найденных в лесу в Лиепнской волости обломках — возможно, БПЛА. По прибытии на место происшествия и после проверки труднодоступной местности эти сведения подтвердились. Полиция также сообщила, что работа на месте происшествия завершена, выясняются обстоятельства случившегося, следственные действия продолжаются. В связи с инцидентом начат уголовный процесс согласно 10-му разделу Уголовного закона «Преступления против государства». Стражи закона благодарят местного жителя за ответственное поведение в данной ситуации и немедленное сообщение в полицию.
Минобороны информирует, что найденный БПЛА является иностранным.
В НВС начата служебная проверка, чтобы оценить обстоятельства инцидента и принятые решения.
НВС также сообщает, что 18 октября была получена информация о шуме, похожем на взрыв, в Лиепнской волости Алуксненского края. После поступления информации от Госполиции в НВС начали углубленный анализ данных систем наблюдения за воздушным пространством, в ходе которого была получена информация о возможном перемещении неидентифицированного объекта в воздушном пространстве Латвии.
На основании полученных сведений НВС в сотрудничестве с Госполицией начали поиск предполагаемого места падения объекта. Поисковые работы продолжились и в воскресенье, 19 октября. После двух недель поисков они были прекращены, так как доступной на тот момент информации было недостаточно, чтобы подтвердить факт падения объекта и определить его вероятное местонахождение.
В НВС подчёркивают, что для идентификации возможной угрозы с воздуха необходимо оценить данные нескольких систем наблюдения и совокупность фактических обстоятельств. «Информации, доступной на момент инцидента, было недостаточно для того, чтобы однозначно идентифицировать БПЛА и подтвердить возможную угрозу, так что не были выполнены критерии, установленные для распространения предупреждающего сотового оповещения», — поясняют в армии.
Гражданское население в результате инцидента не пострадало, повреждений гражданской инфраструктуры тоже не было. Дальнейшей угрозы для безопасности гражданского населения в связи с данным инцидентом не выявлено, удостоверяют НВС.
Министр внутренних дел Янис Домбрава на платформе «Х» похвалил полицию за работу, заявив, что она отлично поработала, чтобы найти дрон, в том числе продолжая выслушивать информацию от населения. Он призывает людей и в дальнейшем быть наблюдательными и сообщать службам полезную информацию.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.