НВС также сообщает, что 18 октября была получена информация о шуме, похожем на взрыв, в Лиепнской волости Алуксненского края. После поступления информации от Госполиции в НВС начали углубленный анализ данных систем наблюдения за воздушным пространством, в ходе которого была получена информация о возможном перемещении неидентифицированного объекта в воздушном пространстве Латвии.

На основании полученных сведений НВС в сотрудничестве с Госполицией начали поиск предполагаемого места падения объекта. Поисковые работы продолжились и в воскресенье, 19 октября. После двух недель поисков они были прекращены, так как доступной на тот момент информации было недостаточно, чтобы подтвердить факт падения объекта и определить его вероятное местонахождение.

В НВС подчёркивают, что для идентификации возможной угрозы с воздуха необходимо оценить данные нескольких систем наблюдения и совокупность фактических обстоятельств. «Информации, доступной на момент инцидента, было недостаточно для того, чтобы однозначно идентифицировать БПЛА и подтвердить возможную угрозу, так что не были выполнены критерии, установленные для распространения предупреждающего сотового оповещения», — поясняют в армии.