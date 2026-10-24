В Риге зарегистрировано около 60 тысяч собак, а площадок для их выгула — всего восемь: пять — на правом берегу, две — на левом и одна — на Луцавсале. Получается, что на одну площадку приходится в среднем 7500 псов. Кроме частных придомовых территорий, эти площадки — единственные места в столице, где можно выпустить собаку побегать без поводка. Правила, в общем, достаточно строгие, но Рижская дума планирует ввести ещё больше ограничений (о них ниже). При этом отказаться от пошлины за содержание собаки, которая в Риге действует уже 30 лет и приносила в казну самоуправления почти 2 миллиона евро в год.
По этому поводу корреспондент Латвийского радио пообщался с заинтересованными лицами. Встреченные им хозяева собак Андис и Гунта выгуливают питомцев на площадке в парке «Нордеки» в Ильгюциемсе. Андис считает, что площадок для выгула достаточно: «Надо меньше бояться собак и надо собак воспитывать, тогда проблем будет меньше». Гунта же не против, чтобы площадок стало больше, но относится с пониманием — это требует ресурсов.
Оба признались, что выпускают собак побегать в лесу. Раньше это разрешалось поздно вечером, ночью и рано утром, но летом 2024 года такой порядок отменили. Теперь действуют правила Кабмина, согласно которым собаку на поводке надо вести всегда, кроме специальных собачьих площадок. Ещё одно исключение — общественные места, где это разрешено правилами самоуправления. Таких публичных мест в Риге новые правила Рижской думы не предусматривают.
Думцы хотят ввести и другие ограничения: с собакой вообще нельзя будет находиться на детских игровых площадках (как быть, если в семье есть и ребёнок, и собака, не уточняется), на спортивных площадках при учебных заведениях, на официальных местах купания во время сезона и на публичных мероприятиях, если организатор так решит.
Против потенциальных изменений возражает житель Межапарка Гиртс Смелтерс — под его заявлением подписались более 50 рижан.
«Комитет Рижской думы выбрал самый простой вариант, поводок везде, не приведя ни статистику инцидентов, ни сравнение альтернативных вариантов, ни реальных оценок влияния на бюджет. Никто даже не подумал, что восьми площадок на 59 тысяч собак — слишком мало и что надо вкладывать в их улучшение и создание новых, чтобы хозяевам собак, живущих в разных микрорайонах Риги, были доступны собачьи площадки. Я бы не требовал собак отпускать везде. Я требую безопасной, ясной системы, соответствующей реальной среде города».
Правила уже должны были быть рассмотрены на заседании думы, но этот вопрос был изъят из повестки дня — видимо, документ отправили на доработку. Его планируется рассмотреть на заседании думы через месяц.
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