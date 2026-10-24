Думцы хотят ввести и другие ограничения: с собакой вообще нельзя будет находиться на детских игровых площадках (как быть, если в семье есть и ребёнок, и собака, не уточняется), на спортивных площадках при учебных заведениях, на официальных местах купания во время сезона и на публичных мероприятиях, если организатор так решит.

Против потенциальных изменений возражает житель Межапарка Гиртс Смелтерс — под его заявлением подписались более 50 рижан.

«Комитет Рижской думы выбрал самый простой вариант, поводок везде, не приведя ни статистику инцидентов, ни сравнение альтернативных вариантов, ни реальных оценок влияния на бюджет. Никто даже не подумал, что восьми площадок на 59 тысяч собак — слишком мало и что надо вкладывать в их улучшение и создание новых, чтобы хозяевам собак, живущих в разных микрорайонах Риги, были доступны собачьи площадки. Я бы не требовал собак отпускать везде. Я требую безопасной, ясной системы, соответствующей реальной среде города».