Цель введения обязательного личного удостоверения состояла в том, чтобы государство обеспечило каждого жителя средством электронной идентификации и электронной подписью, однако сейчас эта цель во многом уже достигнута, считает VARAM. Всё шире используется приложение eParaksts mobile, заключено около 620 тысяч договоров пользователя, а большинство случаев подписывания в электронном виде и удостоверения идентичности происходит именно с помощью этого инструмента.

По мнению министерства, удостоверение личности перестало быть единственным необходимым инструментом для обеспечения цифровой идентичности, потому что доступны и другие решения высокого уровня надёжности, в том числе eParaksts mobile, Smart-ID, а также планируемый на будущее европейский кошелёк цифровой идентичности.