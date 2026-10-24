Согласно этому предложению, обязанность получать документ, удостоверяющий личность, сохранится, но можно будет выбирать — будет это паспорт или удостоверение личности. Таким образом, из нормативного урегулирования будет вычеркнуто требование, что обязательным документом должна быть именно ID-карта.
Цель введения обязательного личного удостоверения состояла в том, чтобы государство обеспечило каждого жителя средством электронной идентификации и электронной подписью, однако сейчас эта цель во многом уже достигнута, считает VARAM. Всё шире используется приложение eParaksts mobile, заключено около 620 тысяч договоров пользователя, а большинство случаев подписывания в электронном виде и удостоверения идентичности происходит именно с помощью этого инструмента.
По мнению министерства, удостоверение личности перестало быть единственным необходимым инструментом для обеспечения цифровой идентичности, потому что доступны и другие решения высокого уровня надёжности, в том числе eParaksts mobile, Smart-ID, а также планируемый на будущее европейский кошелёк цифровой идентичности.
Однако отказ от обязательного удостоверения личности станет полноценным лишь тогда, когда обладателям паспортов будет обеспечен равноценный доступ к инструментам электронной идентификации, а сейчас удалённо заключить договор на пользование «eParaksts mobile можно лишь с помощью ID-карты. Для обладателей паспортов доступна лишь услуга курьера, поэтому министерство призывает обеспечить возможности заключить такие договоры очно.
Помимо этого, в министерстве считают, что при получении паспорта и удостоверения личности должна быть возможность одновременно подать заявку на eParaksts mobile, а в будущем — активизировать европейский кошелёк цифровой идентичности.
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