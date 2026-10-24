Как выяснилось, проходившая мимо пара подбежала к месту происшествия, потому что услышала собачий вой. Они оба помогали поддерживать парня в сознании, пока не прибыла «неотложка». Данила доставили в больницу — он получил различные травмы.

«У него разбита голова, её зашивали. Ещё большая гематома на голове. На теле есть ранения, очевидно, от удара или как-то так, не знаю. Весь бок ободрало, большой синяк, и колено. Переломов нет. Сын вообще ничего не помнит. Даже не помнит, где его сбили. Этот день у него вообще стёрся из памяти», — поясняет Ольга.