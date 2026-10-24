«Они пролетели пять метров вместе с собакой. Пёс был в шоке, сидел на рельсах, приходил в себя после случившегося», — рассказала Ольга, мать пострадавшего.
Как выяснилось, проходившая мимо пара подбежала к месту происшествия, потому что услышала собачий вой. Они оба помогали поддерживать парня в сознании, пока не прибыла «неотложка». Данила доставили в больницу — он получил различные травмы.
«У него разбита голова, её зашивали. Ещё большая гематома на голове. На теле есть ранения, очевидно, от удара или как-то так, не знаю. Весь бок ободрало, большой синяк, и колено. Переломов нет. Сын вообще ничего не помнит. Даже не помнит, где его сбили. Этот день у него вообще стёрся из памяти», — поясняет Ольга.
Очевидцы в тот вечер сказали,что уже два водителя промчались по «зебре» без остановки, и Данил шагнул на переход в надежде, что хотя бы третий шофёр затормозит. Но тот даже не снизил скорость, как говорит Ольга, не верящая, что водитель не заметил Данила.
К счастью, замедленная реакция шофёра не повлекла слишком тяжёлых последствий: Данил уже дома и его питомец с ним.
По поводу ДТП полиция завела административное дело и напоминает, что всем жителям Латвии стоит позаботиться о своей безопасности.
«Госполиция призывает пешеходов в тёмное время суток пользоваться отражателями и перед пересечением улицы убедиться, что водитель их заметил и успеет затормозить вовремя. А водители, приближаясь к пешеходным переходам, должны снизить скорость и быть особенно внимательными, потому что темнота и неблагоприятные погодные условия могут значительно ухудшить видимость», — напоминает представитель Госполиции Элина Приедите.
В завершение сюжета Ольга выразила благодарность медикам из Службы неотложной медицинской помощи и сотрудникам больницы «Гайльэзерс» за помощь её сыну.
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