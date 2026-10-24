«Очевидно, что сейчас есть определенная легитимность от ЕС (у Светланы Тихановской. — DW.), — заявил он в своем последнем стриме, который длился три с половиной часа. — Но легитимности от белорусов как таковой нет вовсе. Белорусы, которые находятся в Беларуси, тихо живут, молчат, и многие уже даже пожалели, что когда-то проголосовали за объединенного кандидата. Есть белорусы, которые находятся за рубежом, большинство сейчас стали аполитичными, устроились, получили новые документы, гражданство, виды на жительство и так далее, они уже работают, платят кредиты, они уже скорее всего никуда не уедут».
Предложение Тихановского — создать наблюдательный совет, который будет состоять из «экс-кандидатов в президенты, лидеров протеста, символов революции» и который можно было бы называть Объединенным офисом демократических сил.
«Кто такая Светлана Тихановская? Это был технический кандидат, за которого проголосовали все белорусы, которые были против Лукашенко. Процент, который был за Светлану Георгиевну, ничтожно мал, потому что никто ее даже и не знал, знали, что это жена блогера, настоящего кандидата Сергея Тихановского, которого ЦИК не зарегистрировал, — заявил он. — Именно поэтому, совершив подлог, выдав мою инициативную группу за свою, Светлана Георгиевна зарегистрировалась кандидатом, а зарегистрировали ее потому, что она не представляла никакой угрозы режиму, потому что не имела ни сторонников, ни какого-то политического опыта, ничего».
По его мнению, войти в Объединенный офис демократических сил могли бы экс-участники избирательной кампании 2020 года Виктор Бабарико, Валерий и Вероника Цепкало, Сергей и Светлана Тихановские, политики Зенон Позняк, Павел Северинец, Павел Латушко, Николай Статкевич. «Тогда мы могли бы говорить не о полной легитимности, но о легитимности, которая была бы уже со стороны белорусов», — считает он.
Идея Тихановского в том, что такой совет мог бы осуществлять контроль, в том числе за распределением средств. «Не наши ли фотографии Светлана Георгиевна носила на папочках все эти годы, чтобы вытаскивать из западных партнеров грантики?» — это лишь одна из ярких цитат Сергея Тихановского.
Что происходит в семье Тихановских?
На вопросы DW о том, какую именно цель он преследует, Сергей Тихановский отвечать не стал, посоветовав смотреть его стримы. Бывший политзаключенный находится в США и уже некоторое время не общается со СМИ. Как сам Тихановский говорил во время эфиров, он не работает. В начале лета он сообщал о том, что живет в Лос-Анджелесе, учит английский, готовится к поступлению в университет и пишет книгу. Известно, что какое-то время с ним в США были дети — сын-подросток и младшая дочь. Однако с началом учебного года они пошли в школу в Польше, где сейчас находится Светлана Тихановская.
Ситуацию, а также претензии Сергея Тихановского ни Светлана, ни ее офис не комментируют. Лидер белорусских демсил и до публичного конфликта избегала комментариев о муже, а за комментариями о его деятельности нередко советовала обращаться к нему самому.
В декабре 2025 года в интервью DW Светлана сказала: «То, что происходит в публичном пространстве и дома, — это совершенно разные вещи. Я понимаю и обостренный травматизм Сергея и, возможно, какие-то слишком острые реакции на какие-то события. Сергей пять лет провел в тюрьме, я отношусь к этому с огромным пониманием. Все мы делаем ошибки, и самое главное — потом анализировать, что было сделано не так. И кому на руку, если эти дискуссии выносятся в публичное пространство и обсасываются со всех сторон? Мне, например, это не надо. Именно поэтому я не выхожу и не комментирую. Мы сами со всем разберемся».
Кризис демократических сил?
Белорусская оппозиция за годы правления Лукашенко переживала много кризисов и конфликтов, в том числе и после 2020 года, когда после массовых протестов страну покинули сотни тысяч людей. Оспорить лидерство Светланы Тихановской тоже пытались не один раз. Однако Светлане и ее команде в последние годы удавалось находить выход из этих ситуаций. Но получится ли это сделать сейчас, когда критиком ее офиса стал супруг — Сергей Тихановский?
«Сергей, можно сказать, нашел себя, вернулся к себе — к тому, каким он был, — считает политолог Юрий Дракохруст. — Со всеми особенностями своего характера, в том числе и с методами ведения полемики, я бы сказал, не самыми общепринятыми. Это может вызывать недоумение у многих, в том числе и у международных партнеров Светланы Тихановской. Ситуация не очень простая. Его активность неким образом проецируется на нее тоже. Кто-то может воспринимать их как отдельные политические сущности. А кто-то может рассуждать, что они муж и жена — и это, в общем, одна позиция».
Политолог считает, что смысл посланий Тихановского таков: главный герой 2020 года — он, поэтому дайте мне все те бонусы, преференции, признание, приглашения. Однако, предупреждает Юрий Дракохруст, обратно вернуться нельзя. «И даже если предположить, что Сергей Тихановский на сто процентов прав, что он был главной фигурой, к чему это теперь? Я бы сказал так: если сотни тысяч белорусов вдруг станут смотреть стримы Сергея, как раньше, начнут собирать деньги, создавать ячейки, клубы, союзы имени Тихановского, тогда все может вернуться назад. Но мне что-то подсказывает, что это, наверное, не произойдет. И если за то время, больше года, сколько он на воле, этого не произошло, то, боюсь, уже и не будет».
На вопрос о том, как назвать нынешнюю ситуацию — кризисом в демсилах или уже закатом тех демократических структур, которые появились после 2020 года, — эксперт отвечает: «Я бы назвал скорее это все-таки кризисом. Он налицо».
Что касается предложения о наблюдательном совете, у Дракохруста есть сомнения, что Тихановский сможет договориться со всеми этими людьми, посадить их за один стол. Кроме того, по его оценке, именно Светлана Тихановская и ее офис имеют определенные активы, ресурсы и статус. «Тихановскую принимают на высоком уровне, если не как президента-элект, то как некоего лидера Беларуси, белорусской демократии, а не просто как одну из белорусских демократических лидеров. Второй вопрос — это деньги. Не знаю, как распределяется финансовая поддержка (белорусским демократическим структурам. — Ред.), но у меня есть ощущение, что Тихановскую, кабинет спонсоры, по крайней мере, спрашивают: а как вы думаете, вот так распределить или не так? А других не спрашивают».
Он напоминает, что в эмиграции оказалась не только Светлана Тихановская, но и другие политические деятели, например, участник кампании 2020 года Валерий Цепкало. Однако достичь ее уровня представительства или сравнимого доступа к ресурсам у них не получилось: «Она их обыграла как политик. Все, точка. Это главное».
За нынешней ситуацией, по его мнению, следит власть — с мягкой иронией, иногда подбрасывая угольки в огонь. «Им, по большому счету, все равно, кто победит. Им главное, чтобы ссорились, чтобы ругались, чтобы поносили друг друга. Вот это для них самое главное — для того, чтобы и обесценивать друг друга, и для того, чтобы западное внимание рассеивалось. Вот, смотрите, как они общаются друг с другом, говорят белорусские власти западным партнерам. Так с кем вы хотите теперь иметь дело?»
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