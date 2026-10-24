На вопросы DW о том, какую именно цель он преследует, Сергей Тихановский отвечать не стал, посоветовав смотреть его стримы. Бывший политзаключенный находится в США и уже некоторое время не общается со СМИ. Как сам Тихановский говорил во время эфиров, он не работает. В начале лета он сообщал о том, что живет в Лос-Анджелесе, учит английский, готовится к поступлению в университет и пишет книгу. Известно, что какое-то время с ним в США были дети — сын-подросток и младшая дочь. Однако с началом учебного года они пошли в школу в Польше, где сейчас находится Светлана Тихановская.

Ситуацию, а также претензии Сергея Тихановского ни Светлана, ни ее офис не комментируют. Лидер белорусских демсил и до публичного конфликта избегала комментариев о муже, а за комментариями о его деятельности нередко советовала обращаться к нему самому.

В декабре 2025 года в интервью DW Светлана сказала: «То, что происходит в публичном пространстве и дома, — это совершенно разные вещи. Я понимаю и обостренный травматизм Сергея и, возможно, какие-то слишком острые реакции на какие-то события. Сергей пять лет провел в тюрьме, я отношусь к этому с огромным пониманием. Все мы делаем ошибки, и самое главное — потом анализировать, что было сделано не так. И кому на руку, если эти дискуссии выносятся в публичное пространство и обсасываются со всех сторон? Мне, например, это не надо. Именно поэтому я не выхожу и не комментирую. Мы сами со всем разберемся».