Объявление прозвучало на фоне углубляющегося гуманитарного кризиса в Олешках, где люди сталкиваются с острой нехваткой еды, чистой воды и лекарств, а попытки выбраться из города подвергают мирных жителей риску подорваться на минах или попасть под удар беспилотников.

В эксклюзивном интервью «Евроньюс» 13 октября глава военной администрации города Олешки Татьяна Гасаненко рассказала о жизни в городе, разоренном более чем четырьмя годами российской оккупации.

«Город практически уничтожен», — сказала она. «Почти не осталось ни одного здания, которое бы не пострадало».