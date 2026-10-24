Первая леди США Мелания Трамп добилась соглашения между Россией и Украиной о временной приостановке боевых действий в находящемся под российской оккупацией городе Олешки в Херсонской области, сообщило в пятницу Белый дом. Цель договоренностей — дать возможность доставить гуманитарную помощь и эвакуировать мирных жителей, застрявших вблизи линии фронта.
Локальный режим прекращения огня должен вступить в силу 29 октября: обе стороны согласились остановить боевые действия в этом южноукраинском городе и организовать специальный безопасный коридор для тех жителей, которые захотят его покинуть, говорится в заявлении Белого дома.
С просьбой прекратить огонь в Олешках ради доставки гуманитарных грузов и эвакуации к Владимиру Путину на прошлой неделе обратился папа римский Лев XIV.
Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что Москва и Киев согласовывают последние детали эвакуации жителей Олешек и ряда близлежащих населенных пунктов.
Олешки расположены на контролируемом Россией восточном берегу Днепра, напротив находящегося под контролем Украины Херсона. До начала полномасштабного вторжения России здесь проживало около 24 000 человек. По оценкам Белого дома, сейчас в городе осталось лишь от 1700 до 2000 жителей, среди них примерно 50 детей.
Объявление прозвучало на фоне углубляющегося гуманитарного кризиса в Олешках, где люди сталкиваются с острой нехваткой еды, чистой воды и лекарств, а попытки выбраться из города подвергают мирных жителей риску подорваться на минах или попасть под удар беспилотников.
В эксклюзивном интервью «Евроньюс» 13 октября глава военной администрации города Олешки Татьяна Гасаненко рассказала о жизни в городе, разоренном более чем четырьмя годами российской оккупации.
«Город практически уничтожен», — сказала она. «Почти не осталось ни одного здания, которое бы не пострадало».
По ее оценке, в Олешках оставалось около 2000 человек, в том числе 35 детей, которые, по ее словам, не могли уехать.
Она описала, как местные жители выживают на одном приеме пищи в день, который иногда сводится к нескольким ложкам крупы, а некоторые вынуждены питаться сорняками.
Роль Мелании Трамп в достижении соглашения
По данным Белого дома, первая леди и ее представитель напрямую работали с российским и украинским руководством над параметрами гуманитарной паузы, в том числе сроками, техническими процедурами и механизмами реализации.
Мелания Трамп инициировала контакты с обеими сторонами, выступая, как охарактеризовал Белый дом, в формальной роли «эксклюзивного посредника».
«Ситуация в Олешках крайне тяжелая. Олешки — прифронтовой город, стоящий на грани катастрофы», — сказала она.
По словам первой леди, большинство из тех, кто остается в городе, — это пожилые люди, которым срочно нужна медицинская помощь и базовые товары, тогда как ограниченное электроснабжение, заминированные дороги и продолжающиеся обстрелы существенно осложняют доступ гуманитарных организаций.
Она подчеркнула, что ее вмешательство стало ключевым для достижения соглашения и создания условий для доставки помощи и эвакуации людей.
Согласно предлагаемой схеме, гражданские представители Украины и России будут обходить жителей по домам, оценивать их потребности и координировать оказание помощи.
Тем, кто захочет уехать, предложат транспорт до выбранного ими пункта назначения; Мелания Трамп выразила ожидание, что часть людей направится на подконтрольную Украине территорию, а часть — в Россию.
Первая леди также заявила, что заручилась участием нейтральной американской медиаорганизации, которая будет сопровождать операцию и документировать ее ход, однако Белый дом не уточнил, о каком именно СМИ идет речь.
В заявлении не говорится, как долго продлится режим прекращения огня, и не приводятся подробные гарантии безопасности для участников гуманитарной операции.
25-километровая «дорога смерти»
Олешки находятся под российской оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения Москвы в феврале 2022 года. Ситуацию дополнительно усугубило наводнение после разрушения Каховской плотины в июне 2023 года, когда большая часть территории оказалась под водой, а и без того хрупкая инфраструктура получила новые повреждения.
В интервью «Евроньюс» Гасаненко рассказала, что тем, кто пытался бежать, приходилось пешком проходить примерно 25 километров в сторону села Радянське, пересекая сильно заминированную местность, открытую для ударов беспилотников.
По ее словам, многие уже были физически истощены от голода, а некоторые из тех, кому удалось выбраться, возвращались с едой для детей и пожилых родственников, неспособных проделать этот путь самостоятельно.
Хасаненко сообщила, что люди погибали на минах вдоль маршрута, тела некоторых так и не удалось забрать.
«Эта дорога действительно стала дорогой смерти», — сказала она.
Она также обвинила российские силы в обстрелах поставок продовольствия и в наказаниях жителей, которых подозревали в получении помощи от украинских военных.
«Евроньюс» не удалось независимо проверить ситуацию в Олешках, которые по-прежнему остаются под контролем российских войск и закрыты для независимых журналистов.
Гуманитарная операция на оккупированной территории
По информации Белого дома, инициатива появилась во время приватной беседы на мероприятии Fostering the Future Together в Нью-Йорке, проходившем в дни 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
После этого обе страны сформировали команды для координации деталей, включая разминирование, отметили в Белом доме.
Если договоренности удастся реализовать, это может стать редкой возможностью добраться до мирных жителей, которые годами в значительной степени оставались без регулярной гуманитарной помощи.
Однако пока Олешки остаются под контролем российских военных, остаются вопросы о том, как будет обеспечиваться безопасный доступ, кто и как станет контролировать соблюдение режима тишины и смогут ли жители свободно выезжать туда, куда они захотят.
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