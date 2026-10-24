«Нам не следовало бы уничижать свой парламент, ибо, если мы не будем содержать свой парламент, вскоре нам придётся содержать чужой — точно так же, как с армией. Довод, что из ста депутатов активно работает только часть, поэтому их число надо сократить наполовину, не выдерживает критики, поскольку тогда пропорционально сократится и число реально работающих, существенно пострадает представительство. Депутатский статус и гарантии, в том числе компенсации в переходный период, необходимы, чтобы люди по окончании полномочий не лишились возможности вернуться на рынок труда, особенно в специфических профессиях. Парламент — основа демократии, и политическая воля в нём никогда не должна осуществляться вне рамок законности».

Далее разговор как-то перешёл к высшему образованию и уровню подготовки студентов. Кусиньш отметил, что существует ряд тревожных тенденций: «Длившееся годами билингвальное образование на самом деле было с двойным дном: одно дело — официальные доклады, и совсем иной оказалась реальность, когда молодые люди после средней школы не в состоянии ориентироваться в основных понятиях государства или общаться без словаря. В ближайшее время огромным вызовом станет ИИ, требующий совершенно нового подхода к оценке письменных работ и знаний. Системе образования больше всего вредят непрерывные поспешные реформы, где новые шаги делаются даже без оценки предыдущих результатов».