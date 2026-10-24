По информации dpa, следователи полагают, что задержали предполагаемого виновника пожара. Как сообщило агентство со ссылкой на источники в следственных органах, у правоохранителей имеются веские основания полагать, что пожар устроил мотоциклист, задержанный в районе Кельштайнхауса вскоре после возгорания. Первой об этом сообщила газета Bild.

По данным полиции Южной Баварии, первые пожарные расчеты прибыли к Кельштайнхаусу в пятницу около 21:52 и застали здание уже охваченным огнем. Утром в субботу пожарные продолжали борьбу с возгоранием. Расследование передано криминальной полиции. Следователи изучают обстоятельства происшествия и не исключают версию умышленного поджога.