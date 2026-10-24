В Баварии произошел крупный пожар в Кельштайнхаусе на горе Оберзальцберг близ Берхтесгадена. Историческое здание, известное также как «Орлиное гнездо» (Eagle’s Nest), было построено в конце 1930-х годов в закрытой правительственной зоне национал-социалистического руководства Германии. Полиция сообщила в субботу, 24 октября, о задержании одного человека.
По информации dpa, следователи полагают, что задержали предполагаемого виновника пожара. Как сообщило агентство со ссылкой на источники в следственных органах, у правоохранителей имеются веские основания полагать, что пожар устроил мотоциклист, задержанный в районе Кельштайнхауса вскоре после возгорания. Первой об этом сообщила газета Bild.
По данным полиции Южной Баварии, первые пожарные расчеты прибыли к Кельштайнхаусу в пятницу около 21:52 и застали здание уже охваченным огнем. Утром в субботу пожарные продолжали борьбу с возгоранием. Расследование передано криминальной полиции. Следователи изучают обстоятельства происшествия и не исключают версию умышленного поджога.
Тушение осложнялось труднодоступным расположением объекта. Кельштайнхаус находится на высоте 1834 метра над уровнем моря, поэтому подъезд тяжелой техники занял больше времени, чем при обычном пожаре. Кроме того, спасателям пришлось работать в условиях сильного задымления, используя средства защиты органов дыхания. По предварительным данным, на момент возгорания в здании никого не было, поэтому пострадавших нет.
Одна из резиденций Гитлера
Сегодня Кельштайнхаус является одной из самых известных туристических достопримечательностей Баварских Альп. С 1952 года в здании работает горный ресторан, а сам объект ежегодно посещают многочисленные туристы из Германии и других стран. В нынешнем сезоне он должен был оставаться открытым для посетителей до 8 ноября.
Здание было построено в 1937-1938 годах на территории закрытого комплекса нацистского руководства на Оберзальцберге. Хотя Кельштайнхаус часто называют одной из резиденций Адольфа Гитлера, историки отмечают, что он бывал там сравнительно редко. Объект задумывался как представительская площадка для приема иностранных гостей и дипломатов, однако на практике чаще использовался окружением нацистского лидера для отдыха и частных мероприятий. Сегодня о прошлом здания напоминает историческая экспозиция, посвященная национал-социализму и истории Оберзальцберга в годы «третьего рейха».
На момент публикации власти не сообщали о размере ущерба и не предъявляли официальных обвинений задержанному. Расследование продолжается.
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