Адвокат россиянина Анна Штан сообщила «Эху», что наказание, которого избежал её клиент, предусматривает от трёх месяцев до пяти лет заключения, хотя такие дела часто заканчиваются штрафами.

«Список товаров из России, на которые распространяются санкции, постоянно расширяется. В него попадают даже такие вещи, как, например, губная помада или розовое масло. Число подобных инцидентов растет, поскольку товары из России сейчас подвергаются особо тщательному контролю», — сообщила Штан. Она добавила, что наказание может быть назначено не только за заказ, но и за подарок.

«Эху» известно о других случаях, когда посылки из России вызывали у немецких властей претензии из-за нарушения санкций. При этом таможня действовала иначе. Собеседник «Эха» рассказал, что получил от таможенников вызов на вскрытие посылки с вещами, которые его семья не смогла взять с собой при переезде. В итоге после письменных объяснений по каждому предмету удалось добиться выдачи всех вещей под расписку с обязательством не продавать их в течение года.