Судя по содержанию документа, из России в Германию была отправлена посылка, в которой помимо прочего находились две «умные лампочки», но их изъяли на таможне ещё до вручения посылки. Спустя полгода получателю сообщили, что против него заведено расследование.
«Предположительно, вы заказали товары из Российской Федерации, зная, что на эти товары распространяется импортное эмбарго и, следовательно, санкции. Общая стоимость товаров, подпадающих под санкции, составляет 47,00 евро», — говорится в документе, отправленном прокуратурой Мюнхена, где также указано, что адресат нарушил это эмбарго.
Прокуратура Мюнхена по запросу «Эха» сообщила, что дело было закрыто: россиянин принял посылку, не зная о её содержимом, доказать правонарушение не удалось. Получатель узнал о решении от корреспондента «Эха», официального уведомления он ещё не получил.
Адвокат россиянина Анна Штан сообщила «Эху», что наказание, которого избежал её клиент, предусматривает от трёх месяцев до пяти лет заключения, хотя такие дела часто заканчиваются штрафами.
«Список товаров из России, на которые распространяются санкции, постоянно расширяется. В него попадают даже такие вещи, как, например, губная помада или розовое масло. Число подобных инцидентов растет, поскольку товары из России сейчас подвергаются особо тщательному контролю», — сообщила Штан. Она добавила, что наказание может быть назначено не только за заказ, но и за подарок.
«Эху» известно о других случаях, когда посылки из России вызывали у немецких властей претензии из-за нарушения санкций. При этом таможня действовала иначе. Собеседник «Эха» рассказал, что получил от таможенников вызов на вскрытие посылки с вещами, которые его семья не смогла взять с собой при переезде. В итоге после письменных объяснений по каждому предмету удалось добиться выдачи всех вещей под расписку с обязательством не продавать их в течение года.
Проверить, попадает ли содержимое посылки под ограничения, можно по таможенной номенклатуре и пояснениям Еврокомиссии.
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