Подавляющее большинство из тех, кто откликнулся на его пост, считает, что ликвидировать давно пора. Возможно, конечно, что те, у кого другое мнение, просто пост не читали. Что же пишут?

— Это никогда не было чем-то больше, нежели декорация. Ещё хуже. Это всегда была цитадель советской ностальгии. Я самолично присутствовал при том, как члены АНЛ международным экспертам прославляли советскую науку, противопоставляя её «упадку науки» в независимой Латвии.