«В связи со скандалом о гражданстве «индийских учёных»: а нужна ли Латвии вообще Академия наук, основанная в 1946 году по образцу СССР? Не представляет ли она собой уже давненько всего лишь устаревший и непригодный для развития науки реликт — фактически декорацию? Хотелось бы прочесть мнения», — пишет он.
Подавляющее большинство из тех, кто откликнулся на его пост, считает, что ликвидировать давно пора. Возможно, конечно, что те, у кого другое мнение, просто пост не читали. Что же пишут?
— Это никогда не было чем-то больше, нежели декорация. Ещё хуже. Это всегда была цитадель советской ностальгии. Я самолично присутствовал при том, как члены АНЛ международным экспертам прославляли советскую науку, противопоставляя её «упадку науки» в независимой Латвии.
— Во времена Латвийской ССР это было министерство науки, госфинансирование, а теперь это декорация, клуб пенсионеров от науки, куда новеньких принимают из вежливости и статуса ради.
— Академия наук Латвии — это лишь оболочка советской организации (осталась лишь эксплуатация здания АНЛ + сдача в аренду и [само] название АНЛ), которая зря дублирует функции и сущность Латвийского научного совета. Пора передать здание Valsts nekustamie īpašumi, а научные функции — Научному совету!
— Нет, не нужна. Как независимое от госучреждений / автономное общество научной элиты — другое дело. Примеры — U.S. National Academy of Sciences, Royal Society (в Великобритании), l’Académie française и l’Académie des sciences во Франции. И это сталинское архитектурное уродство возле Центрального рынка тоже надо снести.
— А вместо здания построить новое футбольное поле!
— Наконец-то кто-то это сказал.
— Организация, объединяющая науку, точно нужна, наука большей частью финансируется государством и учёные должны быть представлены при принятии решений об этом финансировании. Другой вопрос, должна ли эта организация вести хозяйственную деятельность, — по-моему, нет.
— Насчёт по образцу СССР — не совсем так. АН СССР — непосредственная преемница Императорской АН, до 1925 года даже сохранялось уложение от 1836 года. А Императорская АН создавалась по образцу ведущих западных стран.
— В данный момент — не только реликт, но и позорное пятно. Сколько в процентах людей из АНЛ подписали письмо?
— Зачем нам вообще нужна наука, если есть основательный спонсор? «Кулбергс: Латвия потребует в бюджете ЕС дополнительные 7 миллиардов евро для восточного фланга».
— Вот и у меня тот же вопрос.
А депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс в характерном для него ироничном стиле заявил: «Арендодатели помещений всегда нужны, особенно малым предприятиям в сфере эзотерики, которые не могут себе позволить застеклённые просторы в Elemental или Z-torņi».
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