«Что меня больше всего раздражает в политике? После выборов они не только не держат обещаний. Они перестают разговаривать со своим избирателем», — сказал он.
Кивичс также упрекнул политиков за то, что они не желают брать на себя ответственность. Он сомневается в значимости политической активности в ситуации, когда часть депутатов, по его мнению, вообще не считаются с возможностью переизбрания и воспринимают работу в Сейме как стабильный источник доходов на четыре года.
«70% из этого Сейма нигде не заработают четырёхзначную сумму на руки вне его. Нигде», — убеждён музыкант.
На его взгляд, такая ситуация является одной из бед в политике: депутату обеспечивается регулярная зарплата, а связь с избирателем после выборов пропадает.
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