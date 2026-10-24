Кивичс также упрекнул политиков за то, что они не желают брать на себя ответственность. Он сомневается в значимости политической активности в ситуации, когда часть депутатов, по его мнению, вообще не считаются с возможностью переизбрания и воспринимают работу в Сейме как стабильный источник доходов на четыре года.

«70% из этого Сейма нигде не заработают четырёхзначную сумму на руки вне его. Нигде», — убеждён музыкант.