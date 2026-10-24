— Я думаю, что это всё-таки проблема шофёра автобуса, что у него что-то не работает. У нас в Норвегии, если не работает терминал, можешь ехать бесплатно, и никто не винит, что у тебя наличных нет.

— А разве при участии в тендере, когда компания выиграет конкурс на обслуживание конкретных маршрутов, она не обязуется обеспечить пассажирам возможность рассчитаться и по карте, и наличными? И соответственно, неработающий аппарат ну никак не может быть проблемой пассажира?

— Меня родители с детства научили: если собираюсь в дорогу, чтобы всегда в кошельке деньги были, даже если кажется, что не понадобятся. Шофёров автобусов за человечные поступки потом тоже основательно дрючат, поэтому и реакция такая. А сегодня не работали платежи из-за Google Cloud. Наличные всегда с собой должны быть!!! А билеты можно купить через Mobilly и показать шофёру.