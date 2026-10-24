«Ситуация: при посадке на ранний утренний рейс в автобусе у знакомого с собой, чтобы заплатить за билет, была только карта. Терминал не работал. (Потом уже заработал.) Шофёр говорит: можно только наличными или выходи! Знакомый сказал, что никуда выходить не будет, это не его вина, что терминал не работает. Хорошо, что кто-то другой из пассажиров заплатил наличными за знакомого, взамен ему были перечислены деньги на счёт. Как действовать в таких ситуациях? Неужели есть какой-то закон, которым установлено, что всегда должны быть наличные с собой?» — недоумевает она.
Судя по тому, что пишет Айя в комментариях, для знакомого эта поездка была неплановой — он на автобусах обычно не ездит, поэтому наличными заранее и не запасся.
А что думают люди по этому поводу? Комментариев много — здесь приведём лишь наиболее характерные или чем-то выделяющиеся:
— Я думаю, что это всё-таки проблема шофёра автобуса, что у него что-то не работает. У нас в Норвегии, если не работает терминал, можешь ехать бесплатно, и никто не винит, что у тебя наличных нет.
— А разве при участии в тендере, когда компания выиграет конкурс на обслуживание конкретных маршрутов, она не обязуется обеспечить пассажирам возможность рассчитаться и по карте, и наличными? И соответственно, неработающий аппарат ну никак не может быть проблемой пассажира?
— Меня родители с детства научили: если собираюсь в дорогу, чтобы всегда в кошельке деньги были, даже если кажется, что не понадобятся. Шофёров автобусов за человечные поступки потом тоже основательно дрючат, поэтому и реакция такая. А сегодня не работали платежи из-за Google Cloud. Наличные всегда с собой должны быть!!! А билеты можно купить через Mobilly и показать шофёру.
— По-моему, если у человека есть действующая банковская карта и он готов платить, но терминал не работает, это не вина пассажира. Но ссориться на месте с шофёром обычно большого смысла нет, так как в тот момент решение, увы, в его руках.
— А что, надо специальный закон, чтобы поступать сколько-нибудь разумно и положить в кошелёк каких 20 евро?
— Автобус-то автобус… Но терминал может не работать и в магазине, и где угодно ещё… Заходите в LMT, берёте последний iPhone… и тут вдруг терминал не работает… А вы!? Это не моя проблема, вы должны мне просто так его отдать… (То же самое — вы должны меня теперь везти, куда мне надо.)
— Ну, ещё круче, если ты заплатил, сел в автобус, тот проехал пару метров и шофёр заявил, что дальше не поедет, потому что автобус сломался. И деньги за оплаченные билеты не возвращает, потому что якобы такого права не имеет.
— В Латвии довольно много мест, где покрытие интернета не идеальное. Не хочешь наличными платить — неси ведро интернета.
— На маршрутах, где есть места, в которых при проезде пропадает интернет, всё, что надо сделать — просто перезагрузить терминал, и подключение к сети восстановится, шофёрам просто лень! Второе: тут есть возможность сунуть наличные в карман, потому что распечатывают инвалидные билеты и бог весть что ещё — люди никогда не смотрят, что там написано! Начните смотреть на свои билеты — и увидите, что происходит на самом деле. Это инфа от знакомого шофёра!
— Это будет урок, чтобы впредь с собой носить [наличные]. Вот и всё.
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