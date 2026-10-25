«Наше общество в принципе каждый месяц теряет примерно миллион евро — он уходит мошенникам. В том числе и за счёт кредитования», — такие данные приводит советница Ассоциации финансовой отрасли Элеонора Бушмане-Звайгзне.
Эксперт делит мошенничество на два главных вида. Первый — это кража идентичности и личных данных, чтобы получить доступ к счетам и управлять ими без ведома держателя. Второй — психологические манипуляции, в результате которых жертва как бы добровольно перечисляет мошенникам деньги (или отдаёт наличные «денежному мулу»). С кредитами чаще всего связан первый вид мошенничества.
«Так что, когда мы слышим от людей такую установку, что у меня ничего нет и воровать у меня нечего, то это неверно. У каждого из нас есть идентичность, и это тоже ценность, которая может быть использована против нас в том числе и такими способами», — предупреждает Бушмане-Звайгзне.
Вот здесь-то и может оказаться полезным STOP kredīts. Это инструмент, который нужно активизировать на портале Бюро кредитной информации или АО CREFO BIROJS, где также можно бесплатно просмотреть свою кредитную историю.
STOP kredīts позволяет каждому желающему защитить себя от мошенников и от ненужных кредитов, запретив себе оформление новых займов. Если всё же кредит будет реально позарез нужен, отметку STOP kredīts можно снять, но через 72 часа это утратит силу.
«Пока эта функция будет активизирована, это увидит любой кредитор в Латвии, имеющий лицензию и выдающий займы легально. Он не будет иметь права давать вам взаймы и не сделает этого», — коммерческий директор Бюро кредитной информации Интарс Микелсонс поясняет, как это работает.
STOP kredīts распространяется на все новые займы: потребительские и ипотечные кредиты, лизинг и оформление новых кредитных карт. На те кредитные обязательства, что уже действуют, STOP kredīts никак не повлияет.
«Я вижу ещё два места, где это актуально. Значит, для людей, которым нравится шопинг. Есть часть людей, которая не всегда контролирует, что они делают со своими деньгами. Так что и акции, может быть… именно сейчас близится осенняя «Чёрная пятница» с большими скидками, люди ведутся на рекламу, на какие-то акции», — отмечает Микелсонс.
Ограничение на взятие займов может помочь также лудоманам — они тоже не смогут получить дополнительные средства официальным путём, чтобы отыграться.
«За первую неделю STOP kredīts у нас активизировали 6000 пользователей. Уже прошла пара месяцев, их число многократно выросло. Поэтому, думаю, это очень хорошо, и люди своей активностью это демонстрируют», — добавил Микелсонс.
Эксперты подчёркивают: занимать нужно обдуманно и смотреть в будущее, так как любой заём когда-нибудь придётся отдавать.
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