Эксперт делит мошенничество на два главных вида. Первый — это кража идентичности и личных данных, чтобы получить доступ к счетам и управлять ими без ведома держателя. Второй — психологические манипуляции, в результате которых жертва как бы добровольно перечисляет мошенникам деньги (или отдаёт наличные «денежному мулу»). С кредитами чаще всего связан первый вид мошенничества.

«Так что, когда мы слышим от людей такую установку, что у меня ничего нет и воровать у меня нечего, то это неверно. У каждого из нас есть идентичность, и это тоже ценность, которая может быть использована против нас в том числе и такими способами», — предупреждает Бушмане-Звайгзне.