Проект мемориала осуществляет НГО «Европейская платформа памяти и совести» (PEMC). В феврале нынешнего года организация приступила к работе над первой фазой проекта, которая включает подготовку документов и переговоры с бельгийскими органами власти о получении разрешения на строительство.
Мемориал планируется разместить на площади Леопольда возле здания Европарламента. Концепция предусматривает укладку на площади брусчатки, на плитах которой «напечатаны» письма около 500 репрессированных из мест заключения.
В аннотации говорится, что мемориал будет способствовать пониманию в обществе последствий тоталитарных режимов XX века и усилит устойчивость общества к дезинформации и пропаганде. Кроме того, он способствовал бы включению опыта стран Балтии в более широкое пространство европейской памяти.
Европарламент в резолюции от 22 октября 2025 года выразил поддержку предоставлению софинансирования для создания мемориала, но с условием, что первые взносы заплатят страны ЕС. Литва выделила на мемориал 70 тысяч евро, Чехия и Эстония — по 50 тысяч каждая, Албания — 20 тысяч.
Общие затраты на создание мемориала, по оценке PEMC, составляют около 5,1 миллиона евро. Срок — с 2028 по 2039 годы. В зависимости от того, как будет доступно финансирование, проект будет осуществляться сразу полностью или поэтапно, поэтому его завершение может занять и больше времени.
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