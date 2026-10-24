Мемориал планируется разместить на площади Леопольда возле здания Европарламента. Концепция предусматривает укладку на площади брусчатки, на плитах которой «напечатаны» письма около 500 репрессированных из мест заключения.

В аннотации говорится, что мемориал будет способствовать пониманию в обществе последствий тоталитарных режимов XX века и усилит устойчивость общества к дезинформации и пропаганде. Кроме того, он способствовал бы включению опыта стран Балтии в более широкое пространство европейской памяти.