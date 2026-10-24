Переход на зимнее время произойдет в 4:00.
В связи с тем, что в странах Европейского союза еще не достигнута договоренность об отмене перехода с летнего на зимнее время, в настоящее время действует прежний порядок.
Переход на летнее время произойдет 28 марта 2027 года в 3:00.
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