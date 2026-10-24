В свою очередь 6% респондентов ответили, что им было бы трудно отказаться от снэков, вредных лакомств и сладостей, 3% — от спорта и просмотра телевидения или стримов.
Результаты опроса показывают, что молодёжь использует технологии не только для развлечений: 45% участников отмечают, что это помогает поддерживать связь и общаться с друзьями и семьёй, 37% — учиться, 28% — поддерживать спортивную форму. В целом 46% респондентов считают, что технологии могут помочь сформировать полезные привычки.
Почти половина (49%) опрошенных считает полезными в повседневной жизни музыкальные приложения, 48% — мессенджеры, 41% — инструменты ИИ.
Руководитель TechChill Анния Межгайле отметила, что молодёжи сейчас доступны инструменты, с помощью которых можно быстро проверить какие-то идеи, создать новые решения, построить первые продукты, не имея больших ресурсов. Поэтому особенно важно поощрять любознательность и смелость экспериментировать — не только спрашивать, что технологии могут сделать за тебя, но и что с их помощью можешь сделать ты сам.
Если бы с помощью технологий можно было изменить одну из повседневных привычек, более трети (36%) опрошенных выбрали бы более эффективную учёбу, а 13% хотели бы сократить пользование соцсетями.
Опрос о привычках среди молодёжи Samsung «Solve for Tomorrow» в августе 2026 года проводили совместно агентство Norstat и Samsung Electronics Baltics. В опросе участвовали 949 жителей стран Балтии в возрасте от 14 до 19 лет.
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