Руководитель TechChill Анния Межгайле отметила, что молодёжи сейчас доступны инструменты, с помощью которых можно быстро проверить какие-то идеи, создать новые решения, построить первые продукты, не имея больших ресурсов. Поэтому особенно важно поощрять любознательность и смелость экспериментировать — не только спрашивать, что технологии могут сделать за тебя, но и что с их помощью можешь сделать ты сам.

Если бы с помощью технологий можно было изменить одну из повседневных привычек, более трети (36%) опрошенных выбрали бы более эффективную учёбу, а 13% хотели бы сократить пользование соцсетями.

Опрос о привычках среди молодёжи Samsung «Solve for Tomorrow» в августе 2026 года проводили совместно агентство Norstat и Samsung Electronics Baltics. В опросе участвовали 949 жителей стран Балтии в возрасте от 14 до 19 лет.