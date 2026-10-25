Легковой автомобиль BMW при этом перевернулся и слетел с дороги на обочину и врезался в дерево. На месте происшествия работали спасатели и медики из Службы неотложной медицинской помощи.

Как сообщило агентство LETA, Госполиция приняла вызов в Салнавскую волость в воскресенье утром, в 8:56. Обстоятельства случившегося выясняются.