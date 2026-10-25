В ДТП, которое произошло в посёлке Салнава, лишились жизни два человека, ещё двое получили тяжёлые ранения.
Легковой автомобиль BMW при этом перевернулся и слетел с дороги на обочину и врезался в дерево. На месте происшествия работали спасатели и медики из Службы неотложной медицинской помощи.
Как сообщило агентство LETA, Госполиция приняла вызов в Салнавскую волость в воскресенье утром, в 8:56. Обстоятельства случившегося выясняются.
«Они не ездят, а летают по главной улице Карсавы, сегодня тоже машина тёмного цвета улетела в сторону Салнавы незадолго до аварии!» — пишут в комментариях.
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