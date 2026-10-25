DNB поясняет, что ИИ — не единственная причина перемен, изменилась также организация труда и упрощены внутренние процессы.
Работник рижского офиса DNB согласился пообщаться с Латвийским телевидением на условиях анонимности — чтобы не лишиться работы. По его словам, сотрудники в Риге узнали о реорганизации 6 октября, на удалённом совещании с участием руководства из Осло.
«Всего это примерно 175 человек в Риге, которые сейчас в неведении о своём будущем. Конечно, это не означает, что уволят всех. Но норвежское руководство говорит о существенном сокращении», — тревожится работник.
Сотрудникам пообещали сообщить о дальнейших действиях 1 ноября. Пока никому не предложили ни переквалификацию, ни другую должность.
«Нам обещали, что ИИ облегчит нашу работу, но, как оказалось, он облегчит расходы предприятию. Ощущение такое, что руководство нам лгало. Настроение очень мрачное. Царит неведение, сомнение, разочарование», — пожаловался другой работник банка.
В статистике пока не отражено масштабное увольнение работников в Латвии именно из-за внедрения ИИ.
Госагентство занятости информирует, что лишь отдельные работодатели указывают как дополнительное требование для занятия вакансий знание ChatGPT, Claude или Microsoft Copilot.
По данным статистики, в прошлом году ИИ-решения использовали 12% латвийских предприятий, ещё 10% обдумывают их внедрение. Главное препятствие для более широкого использования — нехватка знаний и навыков.
«Наибольший риск существует в профессиях, где велик удельный вес рутинного труда, например, для операторов по вводу данных и в обслуживании клиентов, а также в выполнении простых задач в ведении бухгалтерского учёта и программировании», — такими сведениями располагает Госагентство занятости.
Латвийский союз свободных профсоюзов отметил, что в случае массового увольнения работодатель должен консультироваться с профсоюзом. В ходе переговоров можно договориться о предоставлении другой работы, отложенном увольнении или дополнительной компенсации. В любом случае работодатель должен соблюдать Закон о труде.
«Я не слышала, чтобы происходили такие массовые сокращения персонала именно из-за внедрения ИИ, но, конечно, это происходит на предприятиях — по отдельным местам, индивидуальным группам должностей», — признала зампредседателя Союза свободных профсоюзов Гита Ошкая.
Она также отметила, что ИИ не только ликвидирует часть рабочих мест, но и создаёт новые вакансии: «Несомненно, в таких обстоятельствах каждый должен держать это в уме и учиться, потому что пожизненное образование очень важно. Мы живём в столь переменчивых условиях, что при наличии образования, полученного 10-20-30 лет назад, уже нельзя надеяться, что будет работа через 10-20-30 лет».
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