Работник рижского офиса DNB согласился пообщаться с Латвийским телевидением на условиях анонимности — чтобы не лишиться работы. По его словам, сотрудники в Риге узнали о реорганизации 6 октября, на удалённом совещании с участием руководства из Осло.

«Всего это примерно 175 человек в Риге, которые сейчас в неведении о своём будущем. Конечно, это не означает, что уволят всех. Но норвежское руководство говорит о существенном сокращении», — тревожится работник.