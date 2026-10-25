На публикацию Илона Маска отреагировал внештатный советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов («Флеш»). По его словам, ВСУ физически не могут использовать коммерческий Starlink для нанесения дальних и средних ударов беспилотниками. С зимы 2026 года «все терминалы Starlink на территории Украины (включая оккупированные территории) имеют ограничение скорости передвижения в пределах 70–90 км/ч», кроме того, Starlink не работает на территории России, напомнил «Флеш».

Украинский активист Сергей Стерненко, который входил в команду экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, также отверг обвинения миллиардера. По его словам, после введения системы «белых списков», призванных предотвратить использование Starlink армией РФ, регистрацию проходили как военные, так и гражданские терминалы. «Для того, чтобы любой спутниковый терминал мог работать в движении, необходимо было внести его в специальный список и подключить к военной системе Starshield. В противном случае любые терминалы спутниковой связи в Украине не работали», — написал он в Telegram.

Проблемы ВСУ со связью длились десять дней