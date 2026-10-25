На месте ДТП было полностью блокировано движение, сейчас оно частично восстановлено по одной полосе, сотрудники полиции работают на месте происшествия.
SIA Rīgas satiksme информирует, что в связи с ДТП на перекрёстке ул. Аугуста Деглава и Улброкас затруднено движение автобусов 6-го, 51-го и 52-го маршрута. Автобусы перенаправляются в объезд.
Автобусы 51-го маршрута не останавливаются на остановках «Ул. Кайвас», «Ул. Балтинавас», «Лиепиняс» и «Ул. Улброкас, 13». Автобусы 52-го маршрута — на остановках «Ул. Жигуру», «Ул. Кайвас», «Ул. Балтинавас», «Лиепиняс», «Ул. Улброкас, 13» и «Ул. Рембатес». 6-й автобус курсирует в объезд по ул. Юглас, Лубанас и Бралю Каудзишу, затем возвращается на основной маршрут.
Как пишет паблик Sadursme.lv, ссылаясь на очевидца, жёлтая фура, ехавшая по ул. Улброкас, пересекла зелёную зону и выехала на ул. Аугуста Деглава, где столкнулась с другой фурой. На место происшествия прибыли медики Службы неотложной медицинской помощи, включая реанимационную бригаду.
Точные обстоятельства ДТП пока не известны. Есть вероятность, что водителю жёлтой фуры перед столкновением стало плохо.
Как сообщила Госполиция, один из водителей грузовых автомашин погиб.
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