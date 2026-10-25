SIA Rīgas satiksme информирует, что в связи с ДТП на перекрёстке ул. Аугуста Деглава и Улброкас затруднено движение автобусов 6-го, 51-го и 52-го маршрута. Автобусы перенаправляются в объезд.

Автобусы 51-го маршрута не останавливаются на остановках «Ул. Кайвас», «Ул. Балтинавас», «Лиепиняс» и «Ул. Улброкас, 13». Автобусы 52-го маршрута — на остановках «Ул. Жигуру», «Ул. Кайвас», «Ул. Балтинавас», «Лиепиняс», «Ул. Улброкас, 13» и «Ул. Рембатес». 6-й автобус курсирует в объезд по ул. Юглас, Лубанас и Бралю Каудзишу, затем возвращается на основной маршрут.