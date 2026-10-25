«Мама ехала на общественном автобусе домой. Дорога — 1,5 часа. Ей 71 год, у неё сколиоз. Полный автобус школьников/студентов, у неё, увы, была возможность купить только стоячее место. Мама всю дорогу сидела на ступеньках в автобусе, потому что никто не предложил сесть. Что-то пошло не так», — пишет она.
Почему автор поста не пожаловалась автоперевозчику, не очень понятно — ведь с 1 июля 2024 года стоячих мест в автобусах просто не должно быть, здесь явно имеет место нарушение правил перевозки пассажиров. Более того, водитель не имеет права взять больше пассажиров, чем имеется сидячих мест в автобусе. В свою очередь, пассажиры обязаны пристёгиваться, если сиденье оборудовано ремнём безопасности. Да и сидеть на ступеньках не разрешено. Но получилось так, как получилось.
В результате дискуссия вышла очень бурной — вплоть до перехода на личности и нецензурной брани:
— Грустно… Так как моя мамочка на полтора десятка лет старше и очень слаба, то каждый раз при таких историях думаю, как родители этих молодых людей относятся к своим родителям. Дети учатся от своих родителей отношению к пожилым людям, родителям, дедушкам и бабушкам…
— Знаешь, если бы попросить у любого тинэйджера, они бы сказали, что конечно, уступим. Они очень хорошо знают, что делать, но не всегда видят, что нужно уступить место, особенно если они с друзьями и телефонами.
— Увы, так случается, когда детей в общественном транспорте мамочки и бабули сажают на сиденье, а сами гордо стоят на ногах. Им ведь никто за всю их жизнь не рассказал, что человеку в годах стоять намного труднее… В нашем детстве можно было получить изрядный нагоняй за такое отношение.
— Вопрос, почему вы ничего не сделали, чтобы вашей больной матери не пришлось 1,5 часа ехать на автобусе…
— Не анализируя конкретной ситуации, я не понимаю, как разрешено продавать стоячие места, если в автобусах нужно пристёгиваться, как в любом другом транспортном средстве. Аварии ведь довольно часто бывают.
— Я, будучи ребёнком и юношей, часами стоял в автобусах, да и в поездах тоже. Честно говоря, тоже было нелегко.
— Человек покупает за свои деньги сидячее место и спокойно сидит свои 1,5 часа на своём оплаченном месте. Человек покупает стоячее место и сидит на ступеньках, соответственно тому, что купил. Зачем это сравнивать с городским общественным транспортом, где платишь за поездку, которая в основном длится несколько остановок?
— Если поездка — 1,5 часа, значит, это междугородний автобус. Ребёнку вбито до мозга костей: сядь и ПРИСТЕГНИСЬ! Чужие мамочки — это ответственность только и исключительно их детей и родственников. Нужно было заранее ей купить билет с сидячим местом или самой везти на машине.
— Вы думаете о своей маме, я думаю о своём ребёнке. Уже не совдеповские времена, когда ребёнок был человеком низшего сорта. У билета есть цена и номер сидячего места. Точка.
— Я моложе вашей мамы, но тоже уже приближаюсь к возрасту, когда можно было бы ожидать, что мне предложат место. В таких ситуациях я не могу выдержать — встаю и предлагаю место. Усталая, с покупками… а молодёжь сидит. Тяжёлые у них задницы — свинцовой тяжести…
— Ну, я обычно на дальние рейсы покупаю билет на несколько дней или неделю раньше и рассчитываю, что буду сидеть. Не хотелось бы 1,5 часа стоять на ногах. А с молодёжью на дальних рейсах то же самое — они тоже падают в обморок и не могут стоять (из моего семейного опыта). Другое дело — пару остановок по Риге.
— Какая тут связь с ВОСПИТАНИЕМ и х*р его знает, о чём ты там ещё упоминала? 1) Кто на дальний рейс продаёт «СТОЯЧИЕ МЕСТА», х*ня какая-то, в автобусе конкретное число сидячих мест, и точка, всё занято, тогда билетов не должно быть. 2) У билета есть номер сидячего места, точка. В чём подростки виноваты?
— Мне больше симпатизирует система в Великобритании: с 9 до 14 пенсионеры (свободное время есть) могут кататься даром, сколько захотят, что сокращает для них возможность без надобности ездить в часы, когда ездят школьники/рабочие.
— Окей, ну, если с транспортной системой всё в порядке, может, и заранее планировать надо самому? Сидячие места ведь можно купить заранее, а не рассчитывать, что «малолетки» обязаны уступить место. Это уже сильно тянет на совковую жизненную философию — «Уважай Старшего».
— Быть старым уже не эксклюзивно. Детей уже сейчас значительно меньше, чем стариков. Так что давайте перестанем всех винить и начнём заботиться о себе сами.
— У меня по-прежнему рефлекс, что надо предложить место пожилому человеку, но тут до меня доходит, что мне самой уже 70.
— Я за то, чтобы всегда спрашивали. Много разных случаев было. Начиная с того, что я уступил место женщине, которая чуть ли не драться со мной начала, что я считаю её слишком старой, и заканчивая тем, что согнал с места парня, чтобы дать сесть бабулям, а в конце концов оказалось, что у него нога сломана…
— Да, давно уже… Когда знакомого выпустили из больницы с грыжей межпозвоночного диска… В первую неделю каких только упрёков не было… Не помогал коляску занести, не уступал место и т.д. Так живёт «ненастоящий мужчина»… Моральные нормы в стране сберечь не удалось, вместо этого — «я, я, мне, мне».
— Вот поэтому всё-таки каждому нужны и права, и машина. Общественный транспорт никогда приятным не будет. О молодёжной культуре говорить не будем. Нет эмпатии, она не привита.
— Какие дети, такие и родители. Миллениалы вырастили детей индиго, ха-ха.
Появилась в комментариях и депутат Рижской думы Лиана Ланга: «Нет воспитания ни в семье, ни в школе».
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