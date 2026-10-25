— Грустно… Так как моя мамочка на полтора десятка лет старше и очень слаба, то каждый раз при таких историях думаю, как родители этих молодых людей относятся к своим родителям. Дети учатся от своих родителей отношению к пожилым людям, родителям, дедушкам и бабушкам…

— Знаешь, если бы попросить у любого тинэйджера, они бы сказали, что конечно, уступим. Они очень хорошо знают, что делать, но не всегда видят, что нужно уступить место, особенно если они с друзьями и телефонами.

— Увы, так случается, когда детей в общественном транспорте мамочки и бабули сажают на сиденье, а сами гордо стоят на ногах. Им ведь никто за всю их жизнь не рассказал, что человеку в годах стоять намного труднее… В нашем детстве можно было получить изрядный нагоняй за такое отношение.