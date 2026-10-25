Может ли Трамп вернуть Путину крупнейший рынок «Газпрома» и главный рычаг экономического давления на ЕС, потерянный после вторжения России в Украину?
Европа резко против, и законы ЕС обязывают вовсе прекратить покупать газ в России через год. Однако эксперты допускают, что прощание с «Газпромом» и «Новатэком» будет отложено, но не из-за усилий Трампа, а ввиду энергетического кризиса, вызванного его войной с Ираном.
И даже если ЕС продолжит закупать сжиженный и трубопроводный газ в России, Кремль не получит значимых дополнительных доходов на финансирование войны в Украине, поскольку газовые проекты пользуются налоговыми льготами, отмечает Татьяна Митрова из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.
«Основным источником нефтегазовых доходов российского бюджета всегда была нефть, тогда как газ использовался в первую очередь как инструмент геополитического влияния», — пишет она.
Именно поэтому Европа решила навсегда отказаться от российского газа. В вопросе возвращения поставок она руководствуется соображениями безопасности, а не экономической выгодой.
«Это Россия выключила газ Европе. Мы на своем опыте убедились, что Россия готова использовать нашу энергетическую зависимость для шантажа. Поэтому Россию нельзя считать надежным поставщиком энергоресурсов», — сказала на этой неделе в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Этот урок Европа не забудет. И в связи с нынешней дискуссией я хочу четко заявить: мы не снимем санкции, пока Россия не остановит войну».
«Абсолютно неизбежно»
Кремль надеется, что усилия Трампа пробьют брешь в этой стене.
«Возобновление поставок энергоносителей из России в Европу экономически абсолютно неизбежно», — сказал на этой неделе спецпредставитель Путина на переговорах с американцами Кирилл Дмитриев, которого цитирует Reuters.
Дмитриев общается с посланцами Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.
Именно они на последней встрече с украинцами и европейцами в Киеве предложили Украине возобновить прокачку российского газа по своим трубопроводам в Европу, чтобы убедить Путина приостановить войну, сообщила газета New York Times со ссылкой на неназванные источники.
Украина перекрыла этот транзит, как только истек довоенный контракт с «Газпромом» в новогоднюю ночь 2025 года, и возобновлять его не собирается.
Когда-то украинский транзит был главным способом доставки сначала советского, а потом уже и российского газа в Европу. Однако по решению Путина «Газпром» при участии европейских инвесторов построил два газопровода «Северный поток» в Германию в обход Украины по дну Балтийского моря.
После начала войны Кремль перекрыл «Северный поток» в попытке надавить на Европу, после чего он был взорван. Не пострадала только одна из двух веток второй очереди газопровода. Теоретически именно она может возобновить прокачку российского газа.
Американцы, согласно сообщениям западных СМИ, обсуждают вариант, при котором «Северный поток» перейдет под их контроль, они будут покупать газ у России и перепродавать его в Европу, имея с этого процент.
Однако и тут сложности.
Можно ли снять санкции ЕС
Уцелевшая нитка «Северного потока — 2» мощностью 27,5 млрд кубометров в год никогда не эксплуатировалась и не сертифицирована в Германии, напоминают Митрова и ее коллега из Колумбийского университета Энн Софи-Корбо. Для сравнения: ЕС потребляет около 340 млрд кубометров в год, из которых импортирует 290 млрд, в основном из Норвегии и США.
К тому же, пишут эксперты, «санкции Евросоюза запрещают достройку, эксплуатацию, обслуживание и использование „Северного потока“, и смена владельца не устранит эти ограничения».
И действительно, в статье 3 директивы ЕС от января 2026 года о запрете импорта российского газа прямо говорится, что неважно, кто поставляет его, важно, что он добыт из недр Российской Федерации. И не имеет значения, качают его оттуда по трубопроводам или охлаждают и перевозят в сжиженном виде по морю. Нельзя никак, если газ изначально — российский.
Снять эти санкции сложно, даже если Трамп будет давить на Евросоюз.
Согласно европейскому закону, запрет покупать энергоресурсы в России можно только приостановить, но лишь на месяц и исключительно при наличии чрезвычайной ситуации. При этом временная приостановка допускает только краткосрочные контракты, что с экономической точки зрения бессмысленно и для «Газпрома», и для европейских покупателей трубопроводного газа.
Если же снимать санкции окончательно, а не временно, то для этого потребуется принять новый закон ЕС.
Его должна предложить Еврокомиссия, после чего одобрить Европарламент и Совет ЕС квалифицированным большинством. Это значит, что ни у одной страны не будет права вето, однако потребуется поддержка не менее 15 из 27 государств-членов ЕС с населением не менее 65% от населения Евросоюза.
Пока что большинство против.
Соседи России настроены решительно. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо приехал на этой неделе в Киев и сказал, что ни о каких закупках российского газа речи не может быть, пока идет война.
Но Финляндия небольшая, а что говорит бывший главный покупатель российского газа и промышленный мотор ЕС Германия?
«Мы приняли к сведению договоренность между США и Россией об экспорте дизтоплива. Ни Германия, ни Европа ничего подобного не рассматривают», — сказал на этой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Россия согласится на мирные переговоры только под давлением, поэтому нам следует не только сохранять, но и ужесточать санкции в свете безрассудных российских атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины», — цитирует Мерца Reuters.
«Трамп помогает конкурентам»
Тем временем не только в Германии, но и во Франции, и других странах ЕС уже звучат голоса в пользу сближения с Россией и снятия санкций. Ситуация может кардинально измениться уже в следующем году, когда во многих странах ЕС, включая Францию, пройдут выборы.
«Для возвращения российского газа на европейский рынок популисты должны прийти к власти в количестве, достаточном для отмены действующих санкций», — пишут эксперты Колумбийского университета.
Нынешние власти США не только поддерживают этих популистов и сближаются с Россией. Они еще и контролируют экспорт сжиженного газа из Америки в Европу, благодаря которому ЕС смог отказаться от российских поставок.
Трамп не Путин, США не Россия, и перекрыть экспорт американского газа в Европу Белый дом не может. Более того, Америке совсем не выгодно возвращение российского газа на самый богатый и платежеспособный рынок в мире.
«Сначала США убеждали Европу отказаться от российского газа в пользу американского. Теперь же они фактически помогают конкуренту, — пишут эксперты Колумбийского университета. — Такая политика укрепляет позиции России на мировом газовом рынке и идет вразрез с энергетической стратегией администрации Трампа, направленной на достижение „энергетического доминирования“ в мире».
Но Трампу сейчас важнее не эта стратегия, а война в Иране, из-за которой цены на нефть в мире подскочили, а газ подорожал, поскольку в Персидском заливе заперт один из крупнейших его производителей — Катар. Конца войне не видно, и Трамп неоднократно объяснял смягчение санкций против России тем, что цены на нефть и дизель слишком высокие, а Россия — один из крупнейших производителей и может помочь.
А значит, до окончания ближневосточной кампании Трампа у России остается надежда на сохранение хотя бы доли европейского газового рынка — ближайшего и самого доходного, полагает Хелен Томпсон, одна из ведущих экспертов по энергетической политике из Кембриджского университета.
«Европейские страны должны в январе отказаться от закупок сжиженного газа в России, — сказала она. — С учетом сложностей с поставками из Катара, трудно представить, что они не найдут способ обойти эти ограничения».
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