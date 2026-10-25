Европа резко против, и законы ЕС обязывают вовсе прекратить покупать газ в России через год. Однако эксперты допускают, что прощание с «Газпромом» и «Новатэком» будет отложено, но не из-за усилий Трампа, а ввиду энергетического кризиса, вызванного его войной с Ираном.

И даже если ЕС продолжит закупать сжиженный и трубопроводный газ в России, Кремль не получит значимых дополнительных доходов на финансирование войны в Украине, поскольку газовые проекты пользуются налоговыми льготами, отмечает Татьяна Митрова из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.