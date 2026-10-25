Хотя леопардовый рисунок недавно вернулся в моду, большинство, увы, наряд Силини не оценило — кто-то назвал его «катастрофой стиля», а кто-то, как автор поста ниже, сопроводил его надписью, вынесенной в наш заголовок.
Одна из комментаторов настолько не могла поверить в подлинность фото, что даже спросила: «Это ИИ?» И получила отрицательный ответ: «Хорошо бы, будь это ИИ. Но нет, это Рижская неделя моды».
Вот некоторые другие реплики:
— Что за львица, ух…
— Эффект Берлускони. И это лоснящееся от жира личико — «лицо» государства…
— Очень неудачный выбор, брюки — не комплимент фигуре, лучше бы платье надела.
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