Одна из комментаторов настолько не могла поверить в подлинность фото, что даже спросила: «Это ИИ?» И получила отрицательный ответ: «Хорошо бы, будь это ИИ. Но нет, это Рижская неделя моды».

Вот некоторые другие реплики: