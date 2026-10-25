«Вчерашний рейс Рига — Елгава в 18:35 был травматическим… Ужасный шум, свет, искры, растерянность, паника у людей… И самым абсурдным во всём этом было то, что эвакуация была абсолютно без каких-либо ясных указаний, вы [она имеет в виду Vivi — Ред.] открыли одну дверь и выпускали всех пешком по рельсам мимо упавших проводов. Никакой инфы о том, что именно происходит, чего ожидать, что будет дальше, как вообще люди доберутся домой.. Всё только на уровне слухов среди самих пассажиров.
Понимаю, что электричество в проводах наверняка было отключено, поэтому из поезда какое-то время не выпускали. Но такие вещи в чрезвычайных ситуациях надо сообщать пассажирам», — пишет Анния.
Вот что ей ответили:
— В таких ситуациях машинист всё решает вместе с диспетчером и ответственными службами. Сначала надо понять, что произошло и как действовать, это требует времени, чрезвычайную ситуацию нельзя решить по щелчку. Машинист не может сказать: «У нас тут полный п*здец, но сохраняйте спокойствие!» И невозможно информировать о том, когда и как люди доберутся домой, пока у самих ответственных нет этой информации.
— Я тоже была на этом рейсе, кондуктор пояснил всё и на вопросы отвечал, и про эвакуацию, и когда первый раз пришёл, сказал причину, вернувшись, сосчитал пассажиров, а на третий раз сказал, что надо идти к открытой двери, указав направление. Да, не совсем было понятно, сколько придётся ждать, но он каждый раз подчёркивал, что ждёт информацию от диспетчера. У людей паника была довольно сильная, но были и те, кто воспринял это спокойно. Кондуктор соблюдал инструкции и указания диспетчера.
— В Латвии ведь это нормально. В другой стране всё бы рассказали через микрофоны и т.д. Я реально от этой страны не ожидаю чего-то логичного.
— Да-да, посиди в поезде Deutsche Bahn 5 часов без какой-либо информации, тогда и поговорим. И такое там происходит регулярно.
— Я была на другом конце — поезд в 19:35 из Риги не двигается с места. Машинист пару раз что-то сказал, но в салоне ничего не было понятно, только еле слышное бормотание. Оказалось, что поезд отменён, это я поняла из инфы в приложении Vivi незадолго до 20:00. Ушли с детьми на автобус, потому что было толком непонятно, стоит ли вообще ждать следующий рейс.
— Повреждён токосъёмник и контактная сеть. Подробностей не знаю, действия коллеги оценить и комментировать, сидя дома после работы, не могу.
Предприятие Vivi в субботу вечером сообщило в соцсетях, что в связи с повреждением контактной сети на Елгавской линии возможны опоздания и отмены рейсов.
В комментариях Аннии посоветовали обратиться в Vivi, чтобы вернуть деньги за билет и, возможно, получить компенсацию.
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