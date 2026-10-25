— В таких ситуациях машинист всё решает вместе с диспетчером и ответственными службами. Сначала надо понять, что произошло и как действовать, это требует времени, чрезвычайную ситуацию нельзя решить по щелчку. Машинист не может сказать: «У нас тут полный п*здец, но сохраняйте спокойствие!» И невозможно информировать о том, когда и как люди доберутся домой, пока у самих ответственных нет этой информации.

— Я тоже была на этом рейсе, кондуктор пояснил всё и на вопросы отвечал, и про эвакуацию, и когда первый раз пришёл, сказал причину, вернувшись, сосчитал пассажиров, а на третий раз сказал, что надо идти к открытой двери, указав направление. Да, не совсем было понятно, сколько придётся ждать, но он каждый раз подчёркивал, что ждёт информацию от диспетчера. У людей паника была довольно сильная, но были и те, кто воспринял это спокойно. Кондуктор соблюдал инструкции и указания диспетчера.

— В Латвии ведь это нормально. В другой стране всё бы рассказали через микрофоны и т.д. Я реально от этой страны не ожидаю чего-то логичного.