Д-р Вишванат была избрана для участия в программе с учётом её опыта и профессиональной компетенции в сфере междисциплинарных исследований, особенно в интегрировании искусственного интеллекта в процессах открытых инноваций, во внедрении цифровых инструментов, в исследовании процессов в цепочках поставок, а также в проведении качественного и количественного анализа данных», — пишет Соломон Дарвин в письме, адресованном всем заинтересованным сторонам.

Далее профессор продолжает: «Наша программа также даёт участникам возможности публиковать результаты своих исследований и разрабатывать материалы, способствующие углублённому научному анализу и распространению знаний.