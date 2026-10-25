«Я глубоко потрясён и озабочен развитием событий в Латвии в связи с д-ром Дивьей Вишванат (Dr. Divya Vishwanat), которая более года назад, когда я работал в Калифорнийском университете в Беркли, была выбрана для участия в нашей программе исследователей инноваций (Innovation Fellows Program).
Д-р Вишванат была избрана для участия в программе с учётом её опыта и профессиональной компетенции в сфере междисциплинарных исследований, особенно в интегрировании искусственного интеллекта в процессах открытых инноваций, во внедрении цифровых инструментов, в исследовании процессов в цепочках поставок, а также в проведении качественного и количественного анализа данных», — пишет Соломон Дарвин в письме, адресованном всем заинтересованным сторонам.
Далее профессор продолжает: «Наша программа также даёт участникам возможности публиковать результаты своих исследований и разрабатывать материалы, способствующие углублённому научному анализу и распространению знаний.
Учитывая, что Дивья Вишванат была избрана для участия в этой программе, я глубоко разочарован позицией, занятой президентом и Сеймом Латвии по этому вопросу.
Такая позиция вызывает серьёзную озабоченность по поводу научно-исследовательской и инновационной среды в Латвии. Она может дать отрицательный сигнал исследователям и учёным, чей труд и профессиональные знания существенно важны для развития науки, поощрения инноваций и общественного прогресса.
(…)
Я искренне надеюсь, что вопросы и опасения, возникшие в связи с ситуацией вокруг Дивьи Вишванат, будут решаться при надлежащем осознании значения академической свободы, научного вклада и международного сотрудничества».
Когда были написаны эти строки, их автор ещё не знал, что уже поздно что-либо исправлять и что латвийский законодатель, по выражению Краутманиса, «грубо надругался над индийской учёной».
Далее Краутманис кратко перечисляет послужной список американского учёного, которого он называет признанным на международном уровне экспертом в сфере инноваций, цифровой трансформации и развитии экономики высоких технологий, и проводит небольшой ликбез на тему того, что собой представляет Калифорнийский университет в Беркли — весьма авторитетный и всемирно известный вуз.
И, наконец, публицист переходит непосредственно к латвийским событиям:
«На 26 ноября планируется осеннее общее собрание Академии наук Латвии. На этом заседании уже объявлены очередные выборы новых членов АНЛ, однако, скорее всего, на повестке дня будет рассматриваться и вопрос о дальнейшей судьбе должности президента АНЛ и, возможно, внеочередных выборах руководства.
Нынешнему президенту АНЛ Иварсу Калвиньшу скорее всего придётся покинуть пост, так как ряд учёных хотят его свергнуть и принимали участие в использовании случая с Вишванат, чтобы один другого громче выразить недоверие Калвиньшу в связи с этим.
Дивья Вишванат, даже не догадываясь об этом, была вовлечена в игрища между учёными и политическими группировками, использовавшими её как оружие, направленное против Иварса Калвиньша.
Один из вероятных реальных претендентов на должность президента АНЛ — действительный член АНЛ, химик Кристапс Яудземс. Возможно, Иварс Калвиньш сам уже не захочет более держаться за своё кресло. А может быть, захочет? Увидим».
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