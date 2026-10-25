Соответствующие поправки к Закону об информационных общественных услугах предусматривают уточнение полномочий учреждений по ограничению доступа к онлайн-контенту и расширение причин для такого ограничения.
Предлагается, что право принимать решения об ограничении доступа к онлайн-интерфейсам или контенту будет иметь не только Госполиция, Служба госдоходов, Центр защиты прав потребителей, Инспекция здоровья и другие надзорные органы, но и Центр госязыка. А вот Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией предлагается из этого списка исключить, так как оно располагает достаточными полномочиями для надзора за ненадлежащим контентом.
При этом Минздрав предлагает заменить в законопроекте формулировку «серьёзный риск» на «существенный риск», поскольку последняя шире используется в судебной практике и латвийских нормативных актов.
Планируется расширить и сферы, в которых возможно ограничение доступа к онлайн-контенту. Наряду с уже предусмотренными целями такое право будет распространяться также на блокировку рекламы, не соответствующей нормативным актам или запрещённой, защиту прав физических лиц в области обработки личных данных, а также на защиту госязыка.
Предложения созданы после призыва комиссии Сейма повторно оценить охват и соразмерность урегулирования. В октябре на совещании, организованном Минздравом, их обсудили представители ряда министерств и госучреждений, в целом одобрившие предложенные уточнения.
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