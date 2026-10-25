Предлагается, что право принимать решения об ограничении доступа к онлайн-интерфейсам или контенту будет иметь не только Госполиция, Служба госдоходов, Центр защиты прав потребителей, Инспекция здоровья и другие надзорные органы, но и Центр госязыка. А вот Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией предлагается из этого списка исключить, так как оно располагает достаточными полномочиями для надзора за ненадлежащим контентом.

При этом Минздрав предлагает заменить в законопроекте формулировку «серьёзный риск» на «существенный риск», поскольку последняя шире используется в судебной практике и латвийских нормативных актов.