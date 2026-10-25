Во вторник и в среду ожидается переменная облачность, более сильная на западе — там дождь ожидается в ночь на вторник и утром 27 октября. Среда пройдёт без осадков. Ночью и по утрам местами образуется туман, ухудшающий видимость. Ветер — южный, юго-восточный, от слабого до умеренного, во вторник в прибрежных районах — ещё порывистый.

В ночь на вторник на большей части территории страны температура упадёт до +3-7 градусов, на побережье — до +7-11 градусов, в ночь на среду она примерно на градус снизится. Днём ожидается не более +9-13 градусов.