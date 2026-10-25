В понедельник небо закроют облака, лишь местами сквозь них пробьётся солнце. С запада в Латвию придёт зона осадков — дождь ожидается почти по всей стране. Будет дуть южный и юго-западный ветер, от умеренного до умеренно сильного, ночью в западных и центральных районах, а днём преимущественно на морском побережье — порывистый, до 15-19 м/с. Температура воздуха ночью — от +6 до +11 градусов, днём максимум от +9 до +12 градусов.
Во вторник и в среду ожидается переменная облачность, более сильная на западе — там дождь ожидается в ночь на вторник и утром 27 октября. Среда пройдёт без осадков. Ночью и по утрам местами образуется туман, ухудшающий видимость. Ветер — южный, юго-восточный, от слабого до умеренного, во вторник в прибрежных районах — ещё порывистый.
В ночь на вторник на большей части территории страны температура упадёт до +3-7 градусов, на побережье — до +7-11 градусов, в ночь на среду она примерно на градус снизится. Днём ожидается не более +9-13 градусов.
Затем в целом сохранится тихая погода — солнце будет чередоваться с облачностью, будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного. Практически во всех регионах время от времени пройдут дожди. Температура воздуха ночью и днём существенно не изменится.
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