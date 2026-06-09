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Четыре новых пункта мобильности в Риге: где они и зачем нужны?

© LETA 9 июня, 2026 19:04

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В мае в Риге сданы в эксплуатацию четыре новых пункта мобильности — у железнодорожных остановочных пунктов «Мангали», «Гайсма», «Вецдаугава», а также на улице Слокас у железнодорожной станции «Ильгюциемс».

Пункты мобильности являются важной частью современной транспортной системы, поскольку объединяют разные способы передвижения в единую инфраструктуру. Их создание способствует использованию общественного транспорта, улучшает доступ к железной дороге и делает передвижение по городу более удобным для жителей.

У железнодорожного остановочного пункта «Вецдаугава» благоустроена территория между железнодорожной станцией и остановкой общественного транспорта, что улучшает связь между двумя видами транспорта. В пункте мобильности оборудованы крытые велостоянки, места для грузовых велосипедов, а также инфраструктура для размещения электросамокатов.

В пункте мобильности «Гайсма» на Румбуле создана инфраструктура, которая обеспечивает жителям окрестностей удобный доступ к железной дороге. На территории оборудована крытая велостоянка, места для грузовых велосипедов, стоянка для электросамокатов, а также места для кратковременной остановки автомобилей. Это должно способствовать более удобной связке разных способов передвижения.

У железнодорожного остановочного пункта «Мангали» обновлена пешеходная и велосипедная инфраструктура, обеспечивающая более безопасный доступ к станции и удобное соединение с окружающей транспортной сетью. В пункте мобильности оборудована крытая велостоянка, места для грузовых велосипедов, стоянка для электросамокатов и парковочные места для кратковременной посадки и высадки пассажиров.

На улице Слокас у железнодорожной станции «Ильгюциемс» создана инфраструктура, которая улучшает связь между железной дорогой и городским общественным транспортом. На территории оборудованы велостоянки, стоянка для электросамокатов, места для кратковременной остановки автомобилей, а также построен новый участок улицы со всей необходимой инфраструктурой для пешеходов и велосипедистов. Это делает пересадку между разными видами транспорта более удобной и безопасной.

Во всех четырех пунктах мобильности особое внимание уделено безопасности, доступности среды и устойчивой мобильности. Новая инфраструктура способствует удобной пересадке между поездом и другими видами транспорта, поддерживая более экологичные привычки передвижения.

Строительство пунктов мобильности является частью целенаправленной работы Рижского самоуправления по развитию единой, доступной и устойчивой сети мобильности во всем городе.

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