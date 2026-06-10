Во вторник состоялась презентация новой книги Гренцберги «Селина, как ты?» (Selīna, kā tev klājas?). По словам писательницы, это событие стало своеобразной границей между прошлым и новым этапом жизни, в который она готова вступить. Гостей, собравшихся в большом количестве, она попросила не приносить цветы и только в тот вечер объяснила причину.

Гренцберга приняла решение отправиться в паломничество и уже в субботу села в самолет.

Последние полгода были для нее непростыми, поэтому это одиночное путешествие стало особенно необходимым.

«Я пойду по своему пути Святого Иакова, потому что мне очень нужен этот переходный этап в жизни».

«Я знаю, что путь будет очень трудным — более 500 километров. Он начнется в Порту. Я пойду вдоль океанского побережья Португалии, затем вдоль побережья Испании до Сантьяго-де-Компостела, а после — до Финистерре, самого края света», — рассказала Инга.

На вопрос, сколько продлится путешествие, она ответила:

«Я не знаю, потому что купила билет в один конец. Я вернусь, но не знаю когда и не знаю откуда. Сейчас я полностью готова довериться дороге и не ставить себе никаких ограничений».