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Достаточно одной дозы: смертельные «коктейли» добрались до Латвии (2)

tv3.lv 10 июня, 2026 07:02

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На европейском рынке наркотиков продолжают распространяться новые синтетические опиоиды — чрезвычайно сильнодействующие наркотические вещества, которые значительно повышают риск передозировки. Последние данные вызывают тревогу: особенно широко такие наркотики распространены в странах Балтии, говорится в новом докладе Европейского агентства по наркотикам (EUDA).

Анализ остатков веществ в использованных шприцах за 2024 год показал, что синтетические опиоиды широко распространены в ряде стран Балтии. Особое внимание специалисты уделяют нитазенам — крайне мощным веществам, которые уже получили распространение в отдельных городах Латвии и Эстонии. Есть также признаки их употребления в некоторых городах Литвы.

О тревожной тенденции сообщалось ещё два года назад. Уже тогда отмечалось, что в Латвию всё чаще попадают наркотики группы нитазенов, а у дилеров появляются новые опасные "коктейли".

О появлении особенно опасных веществ на рынке в начале лета 2024 года предупреждала и Детская клиническая университетская больница. Тогда в тяжёлом состоянии были госпитализированы несколько детей с передозировкой. Медики скорой помощи также сообщали о резком росте числа вызовов. Так, одним вечером возле торгового центра Origo помощь потребовалась десяти подросткам с признаками передозировки, которые, предположительно, употребили смесь различных наркотиков.

Согласно новому докладу EUDA, нитазены уже закрепились на нелегальном рынке в отдельных городах Латвии и Эстонии, а также появляются в некоторых городах Литвы. В шприцах, исследованных в Латвии и Литве, обнаружен карфентанил, а в Риге в 2024 году также были выявлены орфины. Кроме того, данные из Латвии и Эстонии свидетельствуют, что к нитазенам нередко добавляют сильнодействующие ветеринарные препараты, например ксилазин.

Следует отметить, что в 2024 году в Латвии было зарегистрировано как минимум 36 смертей, связанных с передозировкой нитазенами.

Как поясняют эксперты агентства, карфентанил является производным фентанила. Он часто обнаруживался в шприцах в Литве и Латвии: в Вильнюсе — в 93% случаев, в Клайпеде — в 66%, а в Риге — в 16%. Обычный фентанил также выявлялся в Риге и Клайпеде, но значительно реже — лишь в 2–4% исследованных образцов.

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