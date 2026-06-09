В этом месте переходить пути нельзя, тем не менее местные жители постоянно наблюдают перепрыгивающих через рельсы людей. Однако на этот раз, как свидетельствует имеющаяся информация, мужчина не просто пытался срезать маршрут.

Судя по записи камеры с поезда, машинист, как только увидел человека на путях, произвел аварийное торможение, использовал сигнальный гудок, причем гудок был очень продолжительным. Но человек не отреагировал. В результате произошел наезд.

«Возможно, и самоубийство, ведь тут все видно», — поделился мнением местный житель.