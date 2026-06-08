В соцсетях пишут, что это могло быть самоубийство.

"Ужасно просто, произошло на моих глазах. Только закрыли переезд, мы остановились. Электричка подъезжала, и тут этот паренёк как побежит прямо на неё. Кошмар", - рассказала Елена, бывшая свидетельницей происшествия.

Агентство LETA также сообщает о гибели мужчины в Риге вечером в воскресенье.

Госполиция информирует, что около 19 часов поступили сведения о наезде электропоезда на мужчину на ул. Золитудес в Риге. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В связи со случившимся начат уголовный процесс, полиция продолжает работу на месте ЧП, выясняет обстоятельства случившегося.